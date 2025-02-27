Трамп все-таки решился на это: какие страны шокировал теперь

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи 25-процентных заградительных пошлин для Канады и Мексики, поводом для которых стал якобы наркотрафик и мигранты, они начнут действовать с 4 марта. Также США введут пошлину в 10% на продукцию из Китая. Об этом 27 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп вводит пошлины, которые могут начать цепочку торговых войн. Коллаж: Комментарии

Трамп подтвердил, что собирается 4 марта ввести отложенные ранее 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из Китая. Он заявил, что на территорию США из Мексики и Канады якобы продолжают поступать наркотики "в очень больших и неприемлемых объемах".

"Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительным 10-процентными пошлинами в этот день", — заявил президент США.

"Комментарии" напоминают, что Трамп объявил 2 февраля, что на импорт товаров из Канады и Мексики будут введены 25-процентные пошлины, а на импорт из Китая — 10-процентные. Американский лидер объяснял, что вводит пошлины, чтобы "заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков" в США. При этом Трамп дал Мексике и Канаде отсрочку на один месяц, до 4 марта, чтобы страны попытались урегулировать ситуацию.

Ранее из-за слов Трампа возникла путаница, когда будут введены пошлины на импорт из Мексики и Канады. Трамп заявил 26 февраля, что они вступят в силу 2 апреля, то есть, когда США объявят о взаимных пошлинах для всех других стран. В сообщении от 27 февраля Трамп уточнил, что "дата 2 апреля по взаимным тарифам останется в полной силе и действии".

Кроме того, Трамп заявил 26 февраля, что планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из Евросоюза. По его словам, ЕС "создали для того, чтобы надуть Соединенные Штаты", и страны блока "хорошо справились с этой задачей".



