Трамп вошел во вкус: намекнул, что хочет быть, как Путин

Президент США Дональд Трамп продолжает прощупывать почву относительно возможности остаться в Белом доме подольше. Политик, которому в 2028 году, когда пройдут следующие выборы, будет больше 82 лет, заявил, что он "на 100% не уверен", что не может баллотироваться на третий президентский срок. Об этом сообщает 28 января портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Трамп с первых дней занимается самопиаром и не спешит брать на себя управление страной, но хочет править долго. Коллаж: "Комментарии"

Это не первый намек на тему продления 78-летнего президента США, что свидетельствует о последовательном интересе к такой перспективе.

"Я собрал много денег для следующей (президентской) гонки, но, как я предполагаю, не смогу использовать их для себя, но я не уверен на 100%", — кокетничал Трамп 27 января на ужине конференции республиканцев Палаты представителей в Дорале, штат Флорида.

Он добавил момент неопределенности, спросив спикера Палаты представителей Майка Джонсона: "Я не уверен, можно ли мне снова баллотироваться, Майк? Лучше бы я тебя в это не впутывал".

Это не первый раз, когда Трамп намекает на возможность баллотироваться на третий срок. Якобы "шутить" на эту тему избранный президент начал через неделю после победы на выборах, заявив, что "я больше не буду баллотироваться, если вы что-то не сделаете, если не скажете: "Он так хорош, мы должны это понять". А выступая в середине января в Лас-Вегасе, штат Невада, он заметил: "Для меня будет величайшей честью служить не один, а два или три раза", что еще больше подогрело слухи о его будущих политических планах.

Как сообщал портал "Комментарии", конгрессмен Энди Оглз (республиканец от штата Теннеси) предложил внести поправку в Конституцию США, которая позволит Трампу пойти на третий срок в Белом доме. Мотивация поправки Оглза - чтобы страна "могла поддерживать смелое руководство, в котором так нуждается наша нация". Поправка позволит любому президенту избираться на третий срок, если его первые два срока не были последовательными. Таким образом, она касается исключительно Трампа, который был президентом в 2017-2021 годах.

Однако одобрение этой поправки крайне маловероятно. Формальное внесение поправки требует либо двух третей голосов в Палате представителей и Сенате — у республиканцев недостаточно мест, чтобы принять ее — либо через конституционный съезд, который не проводился с 18 века. Затем, чтобы ратифицировать новую поправку, ее должны одобрить три четверти законодательных собраний штатов (то есть 38 штатов).

Изменения в Конституцию ранее были внесены и в России. Они были разработаны специально под правителя РФ Владимира Путина. Поправка "обнулила" предыдущие президентские сроки Путина и позволила ему баллотироваться президентом еще два раза по шесть лет (а на самом деле — пожизненно). Первая из его "дополнительных" каденций идет сейчас, после перевыборов в 2024 году. Следующие выборы президента РФ запланированы на 2030 год.