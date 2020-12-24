Трамп ветировал оборонный бюджет с помощью для Украины

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Ольга Чародий
Глава овального кабинета Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет, которы был принят недавно. Принятый бюджет предусматривал усиление санкций против российского
газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.
ФОТО: Из открытых источников
Для того чтобы преодолеть вето Трампа, Конгресс должен снова предоставить достаточное количество голосов. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат – 29 декабря.
Решение Трампа для многих не было неожиданным, поскольку американский лидер озвучивал ранее решение заблокировать этот законопроект. Действующий глава Белого дома, в частности, хотел внести в данный проект несколько важных, по его мнению, пунктов. А именно глава овального кабинета добивался включения в него разрешения осуждать социальные сети за редактирование или удаление сообщений пользователей. Он также выступал против переименования военных баз.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Америке Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов, в которую включена военная помощь для Украины. Об этом передает Reuters. Речь идет о финансировании в размере 300 миллионов долларов по программе безопасности в Украине. В программу включено летальное оружие — крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты. Военная помощь Украине была в центре расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа после того, как его администрация задержала помощь безопасности для Украины.
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