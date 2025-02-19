Трамп, Вэнс и Маск подожгли Запад: может ли это быть тонкой стратегией

Новая администрация США делает выстрел за выстрелом себе в ногу. В этом нет никакого смысла для президента США Дональда Трампа: он разрушит западную коалицию, останется один на один с РФ и Китаем и будет должен идти им на уступки. Такое мнение выразил оппозиционный к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман.

Трамп за две недели разрушил связи с Европой эффективнее, чем это десятилетиями пытались сделать враги Запада. Коллаж: Комментарии

"Теперь модно писать, что конфликт с США заставит Европу "проснуться" и самостоятельно усилить свою оборону. Красиво звучит, но это не так. Спровоцированный американской администрацией раскол не усилит Европу, а резко ослабит коллективный Запад и США", — прогнозирует он.

По мнению Эйдмана, союз США и Западной Европы десятилетиями был основой американской безопасности в противостоянии с тоталитарным Востоком (СССР, Китаем, Россией). Американские усилия по защите Европы были продиктованы не только общими идеалами, но прежде всего национальными интересами США.

"Теперь тройка Геростратов: Трамп, Вэнс и Маск уничтожают атлантическое единство и вместе с ним безопасность Америки. За три недели они сделали то, что при всех усилиях не удалось советским вождям за сорок лет: поссорили США и Европу, раскололи таким образом коллективный Запад. Они ведут скоростную стрельбу не по европейским союзникам, а по собственным американским коленкам, по интересам своей страны", — указал социолог.

Он считает позитивом, что американская администрация призывает европейцев повысить военные расходы. Такие призывы раздаются давно и после полномасштабного вторжения в Украину, большинство европейских стран резко увеличивают расходы на оборону.

"Проблема в другом. Нелепая американская троица уничтожает смысл и идеологию атлантического союза, который был создан и существовал как инструмент защиты западной свободы от советского (российского) рабства. Сейчас по Маску-Вэнсу свободе ничего не угрожает, кроме собственной европейской бюрократии — так зачем противостоять путинскому режиму. Он для новой американской администрации не враг, а партнер в сделках", — отмечает Эйдман.

Он акцентировал внимание на том, что Илон Маск "поливает Шольца, Стармера и Зеленского", однако о Путине он и его партнеры по тройке разрушителей отзываются сугубо положительно.

"При новой американской администрации пропало главное связующее звено западной коалиции — ее идейная основа, общее видение ценностей, целей и угроз. А без него коалиция не жизнеспособна. Трамп оставляет США наедине с Россией и Китаем, поэтому обречен идти им на уступки (по Украине уже идет)", — подытожил социолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп заявил о том, что разочаровался в Украине и требует проведения выборов.