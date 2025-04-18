Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить участие в переговорах о завершении войны России против Украины , если одна из сторон будет серьезно препятствовать миру.

Дональд Трамп — Х

Это стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио , ранее сказавшего, что США выйдут из переговоров , если в ближайшие дни не будет четких признаков , что Киев и Москва могут и хотят договориться в течение нескольких недель.

"Если одна из сторон будет мешать, мы просто скажем: вы дураки, вы ужасные люди — и выйдем из переговоров. Но надеюсь, этого не произойдет", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что американская сторона хочет завершить войну как можно скорее , ведь "речь идет о жизни". Также он отметил о том, что еженедельно в бою гибнут до 2,5 тысяч человек .



Трамп добавил, что пока кто-то "играется в политику", люди каждый день умирают , а США в то время не хотят больше этого терпеть .



В то же время, он признал, что есть хорошие шансы договориться о мире и что выход из переговоров — это крайний шаг , к которому США не хотят прибегать без нужды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том , что сейчас президент США инициировал чрезвычайные ситуации в стране , чтобы ввести наибольшие тарифы за столетие, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризовать федеральные земли на южной границе а также , что президент США проводил предвыборную кампанию за "спасение Америки", рассматривая миссию. Теперь, когда он вернулся в Вашингтон , сирены не утихают.