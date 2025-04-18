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Трамп угрожает тем, что может выйти из мирных переговоров по войне в Украине: новые подробности

Стало известно, при каких условиях США могут выйти из мирных переговоров по войне в Украине

сегодня, 20:46
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Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить участие в переговорах о завершении войны России против Украины , если одна из сторон будет серьезно препятствовать миру. 

Трамп угрожает тем, что может выйти из мирных переговоров по войне в Украине: новые подробности

Дональд Трамп — Х

Это стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио , ранее сказавшего, что США выйдут из переговоров , если в ближайшие дни не будет четких признаков , что Киев и Москва могут и хотят договориться в течение нескольких недель. 

"Если одна из сторон будет мешать, мы просто скажем: вы дураки, вы ужасные люди — и выйдем из переговоров. Но надеюсь, этого не произойдет", — сказал Трамп. 

Он подчеркнул, что американская сторона хочет завершить войну как можно скорее , ведь "речь идет о жизни". Также он отметил о том, что еженедельно в бою гибнут до 2,5 тысяч человек .

Трамп добавил, что пока кто-то "играется в политику", люди каждый день умирают , а США в то время не хотят больше этого терпеть

В то же время, он признал, что есть хорошие шансы договориться о мире и что выход из переговоров — это крайний шаг , к которому США не хотят прибегать без нужды. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том , что сейчас президент США инициировал чрезвычайные ситуации в стране , чтобы ввести наибольшие тарифы за столетие, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризовать федеральные земли на южной границе а также , что президент США проводил предвыборную кампанию за "спасение Америки", рассматривая миссию. Теперь, когда он вернулся в Вашингтон , сирены не утихают.



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Источник: https://x.com/RapidResponse47/status/1913274308706840847
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