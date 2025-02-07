Трамп сделал щедрый подарок Путину: первый случай, когда Москва в восторге от санкций





Трамп сильно выручил Путина, скомпрометировав МУС. Коллаж: Комментарии

Решение Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в России неофициально восприняли как приятный сюрприз. Москва понимает, что этот шаг Белого дома подрывает усилия союзников Украины на Западе по изоляции российского правителя Владимира Путина, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Официальная реакция Кремля была сдержанной, отмечает издание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает МУС и, мол, "санкции США против него — не наше дело". Однако на самом деле новость вызвала в Кремле, Госдуме и Совете Федерации "не только удовлетворение, но и сарказм", выяснило The Moscow Times. В Москве предвкушают, что решение Трампа нанесет удар по стратегии Запада, направленной на превращение Путина в международного изгоя.

"Я рад, безусловно. Это отличная новость. МУС слишком много себе позволял", — сказал The Moscow Times высокопоставленный чиновник Кремля на условиях анонимности. Он выразил удовлетворение тем, что Триамп одернул МУС.

Неназванный российский дипломат был еще откровеннее, назвав решение Трампа "подарком Москве".

"Это не изменит ситуацию кардинально, но формально у президента, его аппарата и службы безопасности появится больше пространства для маневра при планировании поездок. Теперь можно избежать ситуаций вроде провала с саммитом БРИКС в ЮАР", — полагает он.

Портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, обвинив его в предвзятых действиях против США и Израиля. Указ был подписан во время официального визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. МУС осудил введение санкций со стороны США и пообещал "продолжать обеспечивать правосудие".

Интересно, что МУС выдал ордер на арест Путина и теперь у российской пропаганды появился очередной шанс показывать, что это было сделано предвзято, как и в отношении премьера Израиля. Однако в МИД Украины заверили, что на ситуации с ордером Путину санкции США против МУС не отразятся.