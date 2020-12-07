Трамп провел митинг после поражения на выборах

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Ольга Чародий
Несмотря на то, проигрыш Дональда Трампа во время американской избирательной
компании 2020 года и несмотря на инаугурацию новоизбранного президента в следующем месяце, пока еще действующий президент США не может смириться с тем, что придется покинуть Белый дом. 6 декабря Дональд Трамп провел первый
митинг после поражения. Во время публичного выступления он говорил о массовых махинациях и нарушениях во время выборов, пишет Reuters. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Кроме того, Трамп во время митинга выступил с поддержкой представителей Республиканской партии от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые в следующем месяце будут переизбираться в Сенат Конгресса США.
Ранее Трамп заявлял, что покинет Белый дом, когда получит голоса от коллегии выборщиков. Когда новоизбранный президент США Джо Байден получил большинство в коллегии выборщиков, Трамп не может смириться со своим проигрышем. Так на митинге 6 декабря, американский президент сосредоточился на себе и своем поражении на недавних президентских выборах. Отметим, его многочисленные иски о фальсификациях на выборах были отклонены.
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