Трамп провел митинг после поражения на выборах

Несмотря на то, проигрыш Дональда Трампа во время американской избирательной компании 2020 года и несмотря на инаугурацию новоизбранного президента в следующем месяце, пока еще действующий президент США не может смириться с тем, что придется покинуть Белый дом. 6 декабря Дональд Трамп провел первый митинг после поражения. Во время публичного выступления он говорил о массовых махинациях и нарушениях во время выборов, пишет Reuters. ФОТО: Из открытых источников

Кроме того, Трамп во время митинга выступил с поддержкой представителей Республиканской партии от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые в следующем месяце будут переизбираться в Сенат Конгресса США.

Ранее Трамп заявлял, что покинет Белый дом, когда получит голоса от коллегии выборщиков. Когда новоизбранный президент США Джо Байден получил большинство в коллегии выборщиков, Трамп не может смириться со своим проигрышем. Так на митинге 6 декабря, американский президент сосредоточился на себе и своем поражении на недавних президентских выборах. Отметим, его многочисленные иски о фальсификациях на выборах были отклонены.

Напомним, "Комментарии" писали, что Джо Байден заявил, что считает важным присутствие президента Трампа на инаугурации для приличия, хотя, что касается его самого, "это не имеет никакого личного значения". Трамп, который продолжает оспаривать результаты выборов, не сказал, намерен ли он присутствовать на присяге Байдена 20 января.

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