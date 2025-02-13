Трамп опьянен собой: он так ничего и не понял про Россию

Президент США Дональд Трамп, если продолжи в том же духе, приведет США к конфликту с Европой и потеряет популярность внутри Штатов. "Мир" для Украины, которого американский лидер собрался добиться нахрапом в целях самолюбования, долго не продержится. Об этом пишет 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на получившего украинское гражданство российского публициста Александра Невзорова.

Трамп очень упрощенно подходит к миру в Украине, такой "мир" - ненадолго. Коллаж: Комментарии

"Трамп переоценивает прочность собственной сопли. Ведь именно на ней он собрался подвесить "мир", списав глобальную и непримиримую войну, а так же всю подлость преступлений России и великий гнев Украины", — отметил публицист.

Он допускает, что президент США сейчас "опьянен собой и своим феерическим успехом в деле возвращения пластиковых трубочек". И в эйфории думает, что всемогущ.

"В ажитации Трамп даже не заметил, что своим звонком упырю (Путину) и беседой с ним, он предал мир людей. Да, он посулил каждой стороне по маленькому, кислому и унизительному кусочку "победы". Себе же Дональд определил все ее филейные части и жирок. Впрочем, какими бы железными не были сопли Трампа, вероятность того, что они смогут удержать некое подобие "мира" абсолютно иллюзорна", — высказался Невзоров.

По его мнению,результатом политики 47-го президента США станет лишь криптоконфликт США с Европой и растущее внутриамериканское разочарование в самом Трампе.

"Трамповский "мир" будет лишь возможностью для сторон накопить "железо", ненависть и начать все сначала, с новой яростью. Да такой, что вся сегодняшняя кровь фронтов и руин померкнет по сравнению с кровью грядущей", — поясняет публицист.

Он указал, что невозможно справиться с войной, не понимая ее причин и того, "почему преступная империя Путина войну начала и упрямо продолжает". Американский президент далек от такого понимания, констатирует Невзоров.

"Трамп наивно полагает, что дело в "спорных землях", обидках и играх. Он, как не понимал, так и не понимает того, что для россии — война, оккупации и кровавые поглощения соседей — единственно возможная форма существования. Она не умеет ничего больше и никакого иного "дела" у нее на этой планете нет", — резюмировал он.

Как сообщали "Комментарии", Трамп вечером 12 февраля после телефонных переговоров с российским правителем Владимиром Путиным заявил, что мирные переговоры по Украине стартуют "немедленно". Американский лидер сразу же провел телефонную беседу и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа.

До Зеленского Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным и якобы нашел точку соприкосновения с ним — это "здравый смысл". Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться. Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.

"Комментарии" писали, что в Европе (и многие — в США) шокированы тем, как Трамп ведет дела с Путиным, фактически выводя его из изоляции и не пуская ЕС и Украину за стол переговоров.