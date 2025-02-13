logo

BTC/USD

95878.63

ETH/USD

2634.99

LTC/USD

119.70

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Трамп опьянен собой: он так ничего и не понял про Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп опьянен собой: он так ничего и не понял про Россию

"Мир", который американский президент мечтает приписать себе как заслугу, долго не продержится, прогнозирует Невзоров

сегодня, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Президент США Дональд Трамп, если продолжи  в том же духе, приведет США к конфликту с Европой и потеряет популярность внутри Штатов. "Мир" для Украины, которого американский лидер собрался добиться нахрапом в целях самолюбования, долго не продержится. Об этом пишет 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на получившего украинское гражданство российского публициста Александра Невзорова.

Трамп опьянен собой: он так ничего и не понял про Россию

Трамп очень упрощенно подходит к миру в Украине, такой "мир" - ненадолго. Коллаж: Комментарии

рамп переоценивает прочность собственной сопли. Ведь именно на ней он собрался подвесить "мир", списав глобальную  и непримиримую войну, а так же всю подлость  преступлений  России и великий гнев Украины", — отметил публицист.

Он допускает, что президент США сейчас "опьянен собой и своим феерическим успехом в деле возвращения пластиковых трубочек". И в эйфории думает, что всемогущ.

"В ажитации Трамп даже не заметил, что своим звонком упырю (Путину) и беседой с ним, он предал мир людей. Да, он посулил каждой стороне по маленькому, кислому и унизительному кусочку "победы".  Себе же Дональд определил все ее филейные части и жирок. Впрочем, какими бы железными не были сопли Трампа, вероятность того, что они смогут удержать некое подобие "мира" абсолютно иллюзорна", — высказался Невзоров.

По его мнению,результатом политики 47-го президента США станет лишь криптоконфликт США с Европой и растущее внутриамериканское разочарование в самом Трампе.

"Трамповский  "мир" будет лишь возможностью для сторон накопить "железо", ненависть и начать все сначала, с новой яростью. Да такой, что вся сегодняшняя  кровь фронтов и руин померкнет по сравнению с кровью грядущей", — поясняет публицист.

Он указал, что невозможно справиться с войной, не понимая ее причин и того, "почему преступная империя Путина войну начала и упрямо продолжает". Американский президент далек от такого понимания, констатирует Невзоров. 

"Трамп наивно полагает, что дело в "спорных землях", обидках и играх. Он, как не понимал, так и не понимает того, что для россии — война, оккупации и кровавые поглощения соседей — единственно возможная форма существования. Она не умеет ничего больше и никакого иного "дела" у нее на этой планете нет", — резюмировал он.

Как сообщали "Комментарии", Трамп вечером 12 февраля после телефонных переговоров с российским правителем Владимиром Путиным заявил, что мирные переговоры по Украине стартуют "немедленно". Американский лидер сразу же провел телефонную беседу и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа.

До Зеленского Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным и якобы нашел точку соприкосновения с ним — это "здравый смысл". Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться. Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.

"Комментарии" писали, что в Европе (и многие — в США) шокированы тем, как Трамп ведет дела с Путиным, фактически выводя его из изоляции и не пуская ЕС и Украину за стол переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nevzorovtv/25061
Теги:

Новости

Все новости