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Трамп объявил рекордное количество чрезвычайных ситуаций за первые 100 дней в должности: зачем

За первые 100 дней президент Трамп объявил больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой президент в современной истории Америки

сегодня, 20:12
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Ткачова Марія

В настоящее время президент США инициировал чрезвычайные ситуации в стране, чтобы ввести самые большие тарифы за столетие, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризовать федеральные земли на южной границе.

Трамп объявил рекордное количество чрезвычайных ситуаций за первые 100 дней в должности: зачем

Дональд Трамп — Wikipedia

﻿﻿В сочетании с его нападением на судебную систему ученые-правоведы опасаются, что Трамп использует неаккуратно написанные уставы, чтобы попытаться изменить конституционный баланс власти.

Как это работает: президент может объявить чрезвычайное положение в любое время, почти по какой-либо причине, без необходимости доказывать конкретную угрозу или получать одобрение Конгресса.

﻿﻿В 2019 году Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить миллиарды долларов финансирования для стены на границе.

Президент Байден также расширил свои полномочия, вызвав критику в 2022 году за ссылку на чрезвычайное положение в стране через COVID-19.

Трамп цитирует Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который можно применить только в том случае, если США столкнутся с "необычной и чрезвычайной угрозой" своей национальной безопасности, внешней политике или экономике.

По словам Белого дома, десятилетиями торговые отношения Америки, в том числе с крошечными странами и необитаемыми островами, можно считать такими угрозами.

В итоге материал Axios отмечает, что Трамп проводил предвыборную кампанию за спасение Америки, рассматривая свое возвращение к власти как неотложную экзистенциальную миссию.

Теперь, когда он вернулся в Вашингтон, сирены не утихают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что почти 500 украинских военных уже завтра вернутся домой.




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Источник: https://www.axios.com/2025/04/18/trump-national-emergency-declarations
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