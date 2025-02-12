Трамп немедленно позвонит Зеленскому, чтобы рассказать о разговоре с Путиным: в чем идея

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт разговора с российским правителем Владимиром Путиным, передает портал "Комментарии". Обсуждались Ближний Восток, энергетика, искусственный интеллект, сила доллара и "многие другие темы". Теперь Трамп собирается "сейчас же" позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и проинформировать о беседе с Путиным.

Зеленский буде знать содержание разговора Трампа и Путина, пообещал американский президент. Коллаж: "Комментарии"

"Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую мы когда-то будем иметь от совместной работы", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social о разговоре с кремлевским диктатором.

Трамп и Путин "согласились", что хотят "остановить миллионы смертей", происходящих в войне России против Украины.

"Президент Путин даже использовал очень сильный девиз моей предвыборной кампании: "Здравый смысл". Мы оба очень сильно в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — рассказал американский лидер.

Он заявил, что договорился с Путиным, что соответствующие команды немедленно начнут переговоры, "и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре". Трамп заявил, что , сделает это "прямо сейчас". Имел ли он в виду, что Путин также позвонит Зеленскому, из его сообщения до конца не ясно.

Трамп попросил Государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, как он уверен, будут успешными.

"Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом (в 2022 году), но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", – написал Дональд Трамп.

Как писали "Комментарии", посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, провел встречу с Путиным во время своей поездки в Москву. Уиткофф говорил с российским диктатором почти 3,5 часа. О чем шла речь во время этой встречи, не уточняется. В Белом доме информацию о вероятных переговорах не комментируют.