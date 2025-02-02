Трамп не унимается: он снова жестко сделал это

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи заполучить Канаду в качестве 51-го штата США. Повысив пошлины для этой страны, он в этот же день снова обратился к канадцам, призвав присоединиться к Штатам. Президент США заявил, что Канада якобы не жизнеспособна, передает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Трампа в сети Truth Sotial.

Дональд Трамп шепчет Канаде: будь моей! Фото: Всемирный Экономический форум / Flickr

"Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких налогов (пошлин)", — написал Трамп.

Он снова заявил, что Соединенные Штаты якобы "беспричинно субсидируют Канаду на сотни миллиардов долларов". при этом будто бы делают Канаде одолжение, закупая у них различные товары

"Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны производить собственные автомобили и иметь больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать. Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", — считает Трамп.

Президент США при этом считает, что он высказывается "жестко, но верно".

Как информировал портал "Комментарии" Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами. Новые тарифы вступят в силу 4 февраля, во вторник, в 19:01 по Киевскому времени. Они предусматривают: 25% тариф на большинство товаров из Канады и Мексики. 10% тариф на импорт из Китая, что является дополнением к уже действующим пошлинам в размере до 25%. 10% пошлина на энергетические продукты, в частности импорт сырой нефти из Канады.

Президент США Дональд Трамп объяснил это решение необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, в частности поставками фентанила в США.