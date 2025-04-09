Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
От должностных лиц в Соединенных Штатах Америки звучат мнения по поводу завершения войны в Украине, которые перекликаются с требованиями российского диктатора Владимира Путина.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, откуда в США распространяют кремлевские нарративы. Напомним, что американская конгрессвумен Виктория Спартц предложила Украине смириться с потерей территорий:
На ее заявление отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий, подчеркнув, что "в отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".
В Центре отметили, что это не первый случай, когда заявления членов администрации Трампа перекликаются с российскими нарративами.
Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины объясняет это явление так:
Напомним, Виктория Спартц, как писал портал "Комментарии", ответила на слова Тихого. На платформе X она фактически обвинила Зеленского. Отметила, что не удивится, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать на крови украинского народа.
Новости