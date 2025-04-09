От должностных лиц в Соединенных Штатах Америки звучат мнения по поводу завершения войны в Украине, которые перекликаются с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, откуда в США распространяют кремлевские нарративы. Напомним, что американская конгрессвумен Виктория Спартц предложила Украине смириться с потерей территорий:

"Я просто не понимаю, как у украинцев может быть позиция, чтобы требовать сохранить земли. Если бы они выигрывали войну, это была бы совсем другое дело. Я единственный член Конгресса, который родился в Украине, — вот почему мы должны отдать землю России", — отметила она.

На ее заявление отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий, подчеркнув, что "в отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

В Центре отметили, что это не первый случай, когда заявления членов администрации Трампа перекликаются с российскими нарративами.

Дмитрий Кулеба, экс-глава МИД Украины объясняет это явление так:

"Трамп не получает утром кремлевскую методичку и не решает, какую из ее страниц ему сегодня надо отработать. В то же время он окружен людьми, которые рассказывают, что не все так однозначно, что Украина тоже виновата. То, что медийно активное окружение Трампа продвигает нарративы, которые мы считаем пророссийскими, и его избиратели все это охотно подхватывают в соцсетях, это факт”.

Напомним, Виктория Спартц, как писал портал "Комментарии", ответила на слова Тихого. На платформе X она фактически обвинила Зеленского. Отметила, что не удивится, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать на крови украинского народа.



