Трамп на встрече с Зеленским имел карту разделения Украины: что говорят в ВР

Переговоры по поводу российско-украинской войны уже начались, хотя и преимущественно в публичной плоскости, об этом в эфире "Эспрессо" заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Зеленский и Трамп

По его словам, встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном, экс-президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции была короткой, что повлекло множество слухов.

"Мне там люди пишут: "Правда ли, что Трамп привез какую-то карту, как делить Украину", – это, во-первых, невозможно, во-вторых, очевидно, никаких карт никто не привозил. Но потому, что мы слышим сейчас уже комментарии Трампа после встречи. Он там несколько раз сказал, что услышал, что Зеленский хочет мира", — отметил нардеп.

На самом деле, подчеркнул Гончаренко, вся Украина хочет мира, впрочем, добавил он, вопрос в том, какие условия этого мира и какие договоренности, по какой цене могут к этому привести.

Этого мы с вами не знаем, и вряд ли там было тщательное обсуждение этих возможных условий. Но очевидно, грубо говоря, можем назвать вещи своими именами – переговоры начались. Есть реакция из Кремля, есть соответственно реакция украинская", — отметил он.

Депутат считает, что красные линии для Украины в этих переговорах начинают формироваться. Однако, по его словам, власти должны четко озвучить их обществу, ведь любые договоренности должны быть приемлемыми для украинцев. Политик подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день переговоры ведутся на нескольких уровнях: публичном, через общение американцев с россиянами, а также через украинско-американские контакты при посредничестве европейцев. Он также подчеркнул, что президент Зеленский должен прозрачно информировать граждан о позиции Украины.

Гончаренко напомнил, что в Украине действует решение СНБО о запрещении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, это решение фактически игнорируется.

"Тогда надо его, наверное, отменять, но это надо сказать людям. Потому что мы все это ловим по крохам в интервью зарубежных политиков, а наш президент как-то так загадочно молчит. Мне кажется, что пришло время правды, может, он не такой приятный как кофе на набережной Ялты, но правда есть правда. Если он сложный, все равно нужно выходить к украинскому обществу и говорить", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что возможный канцлер Германии Мерц предложил создать контактную группу, чтобы разработать условия завершения войны в Украине.



