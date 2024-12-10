Трамп на встрече с Зеленским имел карту разделения Украины: что говорят в ВР

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Ткачик Олеся
Переговоры по поводу российско-украинской войны уже начались, хотя и преимущественно в публичной плоскости, об этом в эфире "Эспрессо" заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Зеленский и Трамп
По его словам, встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном, экс-президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции была короткой, что повлекло множество слухов.
На самом деле, подчеркнул Гончаренко, вся Украина хочет мира, впрочем, добавил он, вопрос в том, какие условия этого мира и какие договоренности, по какой цене могут к этому привести.
Депутат считает, что красные линии для Украины в этих переговорах начинают формироваться. Однако, по его словам, власти должны четко озвучить их обществу, ведь любые договоренности должны быть приемлемыми для украинцев. Политик подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день переговоры ведутся на нескольких уровнях: публичном, через общение американцев с россиянами, а также через украинско-американские контакты при посредничестве европейцев. Он также подчеркнул, что президент Зеленский должен прозрачно информировать граждан о позиции Украины.
Гончаренко напомнил, что в Украине действует решение СНБО о запрещении переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, это решение фактически игнорируется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что возможный канцлер Германии Мерц предложил создать контактную группу, чтобы разработать условия завершения войны в Украине.
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