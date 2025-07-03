logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Трамп и Зеленский готовятся к срочному разговору: названа причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и Зеленский готовятся к срочному разговору: названа причина

Неожиданное решение об остановке поддержки застало врасплох как Украину, так и западных союзников

3 июля 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

США и Украина координируют предстоящий телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщили два источника изданию Politico. Такие действия начались после того, как появилась информация о внезапной приостановке поставок американского вооружения в Украину.

Трамп и Зеленский готовятся к срочному разговору: названа причина

Фото: из открытых источников

Европейский дипломат объяснил, что США уже уведомили украинскую сторону в Киеве о своем решении и готовят диалог между Трампом и Зеленским. В то же время в Вашингтоне уверяют, что это не "пауза" или "приостановка", а лишь процесс пересмотра способов дальнейшей военной поддержки Украины, которая остается приоритетной.

Издание отмечает, что решение Пентагона по поводу остановки части военных поставок стало неожиданностью даже для осведомленных в ситуации лиц — среди них члены Конгресса, представители Госдепа США и ведущие европейские партнеры.

Politico уточняет, что инициатором такого шага стал Элбридж Колби, руководитель политического подразделения Минобороны США, а также узкий круг его советников. Они выразили обеспокоенность возможным истощением американских военных резервов. Это решение вызвало разочарование даже среди союзников Трампа, считающих, что Колби не согласовывал свои действия с остальной администрацией.

По словам источников, решение о блокировании поставок оружия могло быть принято без должной координации, особенно после сокращения Совета национальной безопасности до минимального уровня. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что шаг, вероятно, был инициирован Колби единолично, без участия ключевых лиц, таких как госсекретарь Марко Рубио, и напомнил о разногласиях внутри Белого дома.

Как уже писали "Комментарии", на фоне снижения объемов военной поддержки со стороны США, Украина меняет свой подход к получению вооружения. По информации издания Politico, Киев рассматривает возможность предложить Вашингтону новую схему – позволить европейским странам закупать американское вооружение за собственные средства с последующей передачей его Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости