Трамп и Зеленский готовятся к срочному разговору: названа причина

США и Украина координируют предстоящий телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщили два источника изданию Politico. Такие действия начались после того, как появилась информация о внезапной приостановке поставок американского вооружения в Украину.

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Европейский дипломат объяснил, что США уже уведомили украинскую сторону в Киеве о своем решении и готовят диалог между Трампом и Зеленским. В то же время в Вашингтоне уверяют, что это не "пауза" или "приостановка", а лишь процесс пересмотра способов дальнейшей военной поддержки Украины, которая остается приоритетной.

Издание отмечает, что решение Пентагона по поводу остановки части военных поставок стало неожиданностью даже для осведомленных в ситуации лиц — среди них члены Конгресса, представители Госдепа США и ведущие европейские партнеры.

Politico уточняет, что инициатором такого шага стал Элбридж Колби, руководитель политического подразделения Минобороны США, а также узкий круг его советников. Они выразили обеспокоенность возможным истощением американских военных резервов. Это решение вызвало разочарование даже среди союзников Трампа, считающих, что Колби не согласовывал свои действия с остальной администрацией.

По словам источников, решение о блокировании поставок оружия могло быть принято без должной координации, особенно после сокращения Совета национальной безопасности до минимального уровня. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что шаг, вероятно, был инициирован Колби единолично, без участия ключевых лиц, таких как госсекретарь Марко Рубио, и напомнил о разногласиях внутри Белого дома.

Как уже писали "Комментарии", на фоне снижения объемов военной поддержки со стороны США, Украина меняет свой подход к получению вооружения. По информации издания Politico, Киев рассматривает возможность предложить Вашингтону новую схему – позволить европейским странам закупать американское вооружение за собственные средства с последующей передачей его Украине.