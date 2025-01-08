Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: будут говорить не об Украине

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Политическая ситуация вокруг возможных переговоров между ключевыми мировыми лидерами и дальнейшего развития глобальных отношений продолжает вызывать активные дискуссии. По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, предстоящие встречи канцлера Германии Олафа Шольца и избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным нельзя рассматривать как подготовку к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Дональд Трамп и Олаф Шольц (фото из открытых источников)
Как пояснил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии "Главреду", статусы Шольца и Трампа кардинально отличаются.
Он отметил, что нынешний канцлер Германии находится в состоянии "хромой утки", без реальных шансов на переизбрание, тогда как Трамп после 20 января официально станет президентом США. "Поэтому, как говорил Иван Степанович Плющ, сравнивают сравнимое", – подчеркнул эксперт.
Андрей Золотарев считает, что Шольц, вероятно, поднимет в разговоре с Путиным вопросы, волнующие немецких политиков и бизнес-сообщество. Экономика Германии, наиболее пострадавшая в Европе из-за войны и роста цен на энергоносители, сейчас находится на грани рецессии. Это является прямым следствием затрат, вызванных российской агрессией.
По его мнению, из-за ограниченного влияния Шольца на Украину и вероятности потери им должности, его встреча с Путиным вряд ли затронет серьезные политические вопросы. Таким образом, роль Шольца как посредника между Киевом и Москвой выглядит незначительной.
Эксперт отметил, что даже если Шольц отправится на встречу с Путиным, это будет в рамках данного контекста. В то же время, остается открытым вопрос, состоится ли эта встреча вообще. "По сути, Шольц поедет в Путин попрощаться. Германия – экономический гигант, но геополитический карлик, и из этой данности нужно выходить", – отметил он.
Андрей Золотарев также высказался по поводу возможной встречи Трампа с Путиным, во время которой они будут обсуждать новую глобальную систему безопасности и распределение сфер влияния. По его мнению, прогнозировать результаты таких переговоров пока сложно, поскольку Трамп еще не сформировал свою команду и не имеет четкой стратегии. "В настоящее время большинство его заявлений, как и заявлений его окружения, можно рассматривать как часть предвыборной риторики, предлагающей упрощенные решения для сложных проблем", – пояснил политолог.
В то же время Кремль продолжает стремиться сохранить свое влияние на Европу.
Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоносителей, Европа остается уязвимой к политическому влиянию Кремля. Торговля сопровождается политическими последствиями, в частности, в выборах, где растет поддержка евроскептических сил. "По сути, это "правая" риторика, экономический национализм. И сейчас есть большой риск, что Европа "организуется", – добавил эксперт, указывая на усиление китайского влияния в регионе.
В завершение Золотарев выразил опасение, что из-за борьбы за глобальное влияние Украина может оказаться в ситуации, подобной Сирии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили об отсутствии планов президента России Владимира Путина на ближайшее время по встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом или избранным президентом США Дональдом Трампом.
Новости