Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: будут говорить не об Украине

Политическая ситуация вокруг возможных переговоров между ключевыми мировыми лидерами и дальнейшего развития глобальных отношений продолжает вызывать активные дискуссии. По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, предстоящие встречи канцлера Германии Олафа Шольца и избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным нельзя рассматривать как подготовку к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Дональд Трамп и Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Как пояснил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии "Главреду", статусы Шольца и Трампа кардинально отличаются.

Он отметил, что нынешний канцлер Германии находится в состоянии "хромой утки", без реальных шансов на переизбрание, тогда как Трамп после 20 января официально станет президентом США. "Поэтому, как говорил Иван Степанович Плющ, сравнивают сравнимое", – подчеркнул эксперт.

Андрей Золотарев считает, что Шольц, вероятно, поднимет в разговоре с Путиным вопросы, волнующие немецких политиков и бизнес-сообщество. Экономика Германии, наиболее пострадавшая в Европе из-за войны и роста цен на энергоносители, сейчас находится на грани рецессии. Это является прямым следствием затрат, вызванных российской агрессией.

"Часть немецких деловых кругов считает одним из рецептов спасения сокращение санкционного давления на Россию и восстановление экономических связей с ней, в частности закупок энергоносителей и экспорта немецкой технологической продукции. Ни для кого не секрет, что значительная часть газового и газокомпрессорного оборудования производится в Германии, компанией Siemens. Возможно, об этом и пойдет речь на встрече Путина и Шольца", – предполагает Золотарев.

По его мнению, из-за ограниченного влияния Шольца на Украину и вероятности потери им должности, его встреча с Путиным вряд ли затронет серьезные политические вопросы. Таким образом, роль Шольца как посредника между Киевом и Москвой выглядит незначительной.

"В Германии приближаются выборы, которые состоятся в феврале, поэтому любые заявления и действия немцев нужно рассматривать через призму избирательной кампании. Также стоит обратить внимание, не выдавал ли этот депутат Бундестагу желаемое действительным", — добавил Золотарев.

Эксперт отметил, что даже если Шольц отправится на встречу с Путиным, это будет в рамках данного контекста. В то же время, остается открытым вопрос, состоится ли эта встреча вообще. "По сути, Шольц поедет в Путин попрощаться. Германия – экономический гигант, но геополитический карлик, и из этой данности нужно выходить", – отметил он.

Андрей Золотарев также высказался по поводу возможной встречи Трампа с Путиным, во время которой они будут обсуждать новую глобальную систему безопасности и распределение сфер влияния. По его мнению, прогнозировать результаты таких переговоров пока сложно, поскольку Трамп еще не сформировал свою команду и не имеет четкой стратегии. "В настоящее время большинство его заявлений, как и заявлений его окружения, можно рассматривать как часть предвыборной риторики, предлагающей упрощенные решения для сложных проблем", – пояснил политолог.

В то же время Кремль продолжает стремиться сохранить свое влияние на Европу.

"Россия вкладывала колоссальные ресурсы, чтобы экономически привязать Европу к себе, и эта стратегия была достаточно эффективной. Однако с остановкой поставок газа через украинскую ГТС и подрывом "Северных потоков" возникли серьезные проблемы", – отметил Золотарев.

Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоносителей, Европа остается уязвимой к политическому влиянию Кремля. Торговля сопровождается политическими последствиями, в частности, в выборах, где растет поддержка евроскептических сил. "По сути, это "правая" риторика, экономический национализм. И сейчас есть большой риск, что Европа "организуется", – добавил эксперт, указывая на усиление китайского влияния в регионе.

В завершение Золотарев выразил опасение, что из-за борьбы за глобальное влияние Украина может оказаться в ситуации, подобной Сирии.

"По моим прогнозам, Донбасс, значительная часть Запорожской и Херсонской областей будет потеряна, и в ближайшие годы эти территории не вернутся под контроль Украины. Это значит, что страна будет разорвана", – резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле заявили об отсутствии планов президента России Владимира Путина на ближайшее время по встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом или избранным президентом США Дональдом Трампом.