Трамп и Маск сокрушительно проиграли: кто спас Украину

Президент США Дональд Трамп и его соратник, американский миллиардер Илон Маск делали ставку на "нацистов из AfD" (партии "Альтернатива для Германии"). И поэтому результаты немецких выборов для них – тяжелое поражение, несмотря на второе место AfD. Такое мнение выразил украинский публицист, консультант по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, передает портал "Комментарии".

Германия не оправдала надежд Трампа и Маска: ультраправые не смогут блокировать работу власти. Фото: из открытых источников

По мнению Богданова, план Трампа и Маска заключался в том, чтобы АfD набрала достаточное количество голосов, чтобы иметь блокирующий пакет. То есть столько голосов, чтобы без них формирование коалиции было бы невозможным.

Это позволило бы получить в Германии либо политический кризис, либо более или менее лояльное трампистам правительство, которое было бы вынуждено ориентироваться на условных Марин Ле Пен или Виктора Орбана — правых политиков из Франции и Вергрии.

"Это бы и Украину помогало зажать, и ЕС изнутри расшатывать. Да, здесь трамписты тоже на 100% сходятся с россиянами. Им нужно ослабить ЕС и ключевые европейские страны, чтобы реализовывать свои "консервативные", а на самом деле – фашистские планы. Но немцы рекордной явкой довольно ясно сказали Трампу и Ко: "пошли нах...й", — считает эксперт.

Он допускает, что немцы своими голосами спасли Украину и Европу "от фашистской пошести с двух сторон".

"И теперь Трампу и Ко придется свои планы серьезно корректировать. И шансы у умеренных скорректировать курс увеличились. Спасибо, немцы, спасибо", — подытожил Богданов.

Отметим, 23 февраля в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Об этом сообщает сайт Федеральной избирательной комиссии Германии. По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах.

На втором месте – "Альтернатива для Германии", которая получила 20,8%. Третья позиция с результатом 16,4% голосов избирателей – у Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца. За "Зеленых" и "Левых" проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно. Другие партии не преодолели 5% барьер и не попали в Бундестаг.