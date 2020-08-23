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Топ-чиновник США едет в Киев

Заместитель госсекретаря США Стивен Биген готовится к крупной рабочей поездке для обсуждения международных вопросов по безопасности

сегодня, 19:57
Автор:

Екатерина Белоброва

На ближайшей неделе, 24-27 августа,  заместитель государственного секретаря США Майка Помпео Стивен Биген посетит Вильнюс, Москву и  Киев. Об этом сообщает американское Посольство в Украине в Facebook.

Так, по сообщению ведомства, чиновник прибудет для встречи с государственными лидерами Литвы, России и Украины, чтобы обсудить вопросы регионального и международного масштабов.

Топ-чиновник США едет в Киев

Также по итогам своей поездки Стивен Биген приедет в Австрию в Европейский совет безопасности, чтобы вместе с коллегами поднять острый вопрос защиты прав человека в условиях мирового кризиса и стихийных бедствий. 



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил о противоречивых словах президента США об отношениях России и Украины.

"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны и почему там до сих пор находятся американские войска, - заявил Болтон. – Такая же проблема была у него по отношению к Украине. Он думал, что это, по сути, часть России. И так продолжалось по широкому кругу тем".






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