Топ-чиновник США едет в Киев

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Екатерина Белоброва
На ближайшей неделе, 24-27 августа, заместитель государственного секретаря США Майка Помпео Стивен Биген посетит Вильнюс, Москву и Киев. Об этом сообщает американское Посольство в Украине в Facebook.
Так, по сообщению ведомства, чиновник прибудет для встречи с государственными лидерами Литвы, России и Украины, чтобы обсудить вопросы регионального и международного масштабов.
Также по итогам своей поездки Стивен Биген приедет в Австрию в Европейский совет безопасности, чтобы вместе с коллегами поднять острый вопрос защиты прав человека в условиях мирового кризиса и стихийных бедствий.
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