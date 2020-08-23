Топ-чиновник США едет в Киев

На ближайшей неделе, 24-27 августа, заместитель государственного секретаря США Майка Помпео Стивен Биген посетит Вильнюс, Москву и Киев. Об этом сообщает американское Посольство в Украине в Facebook.

Так, по сообщению ведомства, чиновник прибудет для встречи с государственными лидерами Литвы, России и Украины, чтобы обсудить вопросы регионального и международного масштабов.

Также по итогам своей поездки Стивен Биген приедет в Австрию в Европейский совет безопасности, чтобы вместе с коллегами поднять острый вопрос защиты прав человека в условиях мирового кризиса и стихийных бедствий.













"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны и почему там до сих пор находятся американские войска, - заявил Болтон. – Такая же проблема была у него по отношению к Украине. Он думал, что это, по сути, часть России. И так продолжалось по широкому кругу тем".























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