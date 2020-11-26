Тихановская планирует посетить Украину

Белорусская оппозиционерка планирует посетить Украину.

Фото: Радіо Свобода

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции сообщила, что намерена вскоре посетить Украину.

Также оппозиционерка выразила надежду, что Украина присоединится к европейским санкциям против Беларуси при президентстве Лукашенко. Также сообщила о том, что она намерена в ближайшее время посетить Украину с визитом. Отметим, что лидер белорусской оппозиции еще не утвердила дату визита.

"Я хочу сказать большое спасибо украинскому народу, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки", — сообщила Тихановская.

Светлана Тихановская отметила, что ведет переговоры о визите с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она добавляет, что украинская сторона не выдвигает никаких условий, а встреча должна пройти в формате дружеской беседы.

Напомним, Беларусь более чем два месяца находится в центре политического скандала, а в стране прокатились ряд протестов против действующей власти. Люди вышли на улицы после того, как на выборах президента победу одержал Александр Лукашенко. Сейчас Тихановская покинула Беларусь и находится за рубежом.

Государства-участники ЕС и другие западные страны не признают легитимность президентства Лукашенко и осуждают тайную инаугурацию главы Беларуси.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, куда исчез белорусский журналист.

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