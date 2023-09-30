Теперь Африку интересует не только украинское зерно: Кулеба рассказал детали

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Кравцев Сергей
Африка заинтересована не только в покупке украинского оружия, но и в размещении на своей территории его производства. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе панельной дискуссии в рамках Форума оборонных индустрий рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
По его словам, вторая заинтересованность, которая появилась у Африки – это, собственно, размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.
Министр считает, что "спрос на продажу и производство оружия, произведенного в Украине, будет очень высоким".
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