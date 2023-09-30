Теперь Африку интересует не только украинское зерно: Кулеба рассказал детали

Африка заинтересована не только в покупке украинского оружия, но и в размещении на своей территории его производства. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе панельной дискуссии в рамках Форума оборонных индустрий рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции до начала полномасштабной войны. Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи оружия. Пока эта опция, разумеется, закрыта. В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже прислали, вам столько точно не нужно. Может быть, немного поделитесь с нами?" То есть, там другое восприятие наших потребностей", – отметил глава МИД.

По его словам, вторая заинтересованность, которая появилась у Африки – это, собственно, размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.

"Это новый тренд", – отметил Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что "спрос на продажу и производство оружия, произведенного в Украине, будет очень высоким".

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