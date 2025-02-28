"Тему мирных переговоров можно закрыть": эксперт о перепалке Трампа с Зеленским

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о межгосударственном кризисе, заявил политолог Владимир Фесенко.

Трамп поссорился с Зеленским. Фото из открытых источников

"А как хорошо начиналась встреча в Белом доме и как громко и конфликтно все закончилось. Это уже не просто "американские горки". Это – кризис, и в отношениях между Зеленским и Трампом, и на межгосударственном уровне. Чего-то подобного я ожидал во время предстоящих мирных переговоров, но произошло гораздо раньше. Учитывая, что было неделю назад, что произошло сейчас, чрезвычайную эмоциональность и Зеленского и Трампа, и провокационную роль Джей Ди Венса, это произошло бы неизбежно", — прокомментировал Владимир Фесенко.

По словам эксперта, после сегодняшних событий в Белом доме можно закрыть тему мирных переговоров.

"Сейчас нужно думать о последствиях и том, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США, что и как нам делать дальше. С высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.