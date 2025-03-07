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Тайвань перенимает у Украины военный опыт: подробности

Опыт необходим для возможной войны с Китаем

сегодня, 00:26
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Марьян Ощановский

Тайвань перенимает у украинских компаний опыт планирования действий в случае войны с Китаем.

Тайвань перенимает у Украины военный опыт: подробности

Тайвань сотрудничает с Украиной. Фото из открытых источников

Тайвань учится у компаний в Украине, как планировать деятельность во время войны, поскольку остров ускоряет планирование на случай непредвиденных обстоятельств на фоне повышенных угроз Китая.

"Мы надеемся узнать из опыта Украины из первых рук, как частные компании помогли укрепить устойчивость ее правительства и общества в военное время", — рассказал сотрудник службы безопасности Тайваня.

Тайвань также интересуется, как включать супермаркеты в правительственную сеть распределения поставок и использовать услуги такси для экстренных медицинских услуг, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.



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Источник: https://www.reuters.com/
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