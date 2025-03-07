Тайвань перенимает у Украины военный опыт: подробности

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Марьян Ощановский
Тайвань перенимает у украинских компаний опыт планирования действий в случае войны с Китаем.
Тайвань сотрудничает с Украиной. Фото из открытых источников
Тайвань учится у компаний в Украине, как планировать деятельность во время войны, поскольку остров ускоряет планирование на случай непредвиденных обстоятельств на фоне повышенных угроз Китая.
Тайвань также интересуется, как включать супермаркеты в правительственную сеть распределения поставок и использовать услуги такси для экстренных медицинских услуг, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.
Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.
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