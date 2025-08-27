США ввели пошлины до 50% на импорт товаров из Индии из-за продления закупок российских энергоносителей. Однако, как отмечает Reuters, такой шаг вряд ли принесет желаемый результат — напротив, он может подтолкнуть Нью-Дели к еще большей решимости сохранять сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.

Тарифы Трампа

Перед Индией стоит дилемма: либо потерять доступ к американскому рынку, на который в 2024 году приходилось $87 млрд экспорта (половину из которого теперь затрагивают новые пошлины), либо пойти на уступки Дональду Трампу и снизить импорт российской нефти. Хотя российское сырье ежегодно экономит Индии около $3,5 млрд благодаря скидкам, потери от ограничения торговли с США могут оказаться значительно больше.

Впрочем, в Нью-Дели выбор будут делать не только с учетом экономики, но и политики. Премьер Нарендра Моде не может позволить себе выглядеть так, словно подчинился давлению Вашингтона, ведь это означало бы потерю внутреннего авторитета.

По оценкам Reuters, такие действия США создают риск оттолкнуть Индию поближе к лагерю их геополитических оппонентов. В итоге единственным очевидным победителем от новых тарифов выглядит путин, ведь он не только продолжает поставлять нефть в Индию, но и получает дополнительные дивиденды от напряжения в отношениях между Вашингтоном и Дели.



