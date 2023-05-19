Там будут приниматься очень важные вещи – Данилов

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, Япония. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на этом саммите "будут приниматься очень важные вещи" для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения несколько раз покидал Украину, в частности, это были визиты по нескольким странам Европы и путешествие в США. В этот раз украинский президент в первый с 24 февраля 2022 года посетит Японию, где пройдет саммит G7. Визит Зеленского подтвердил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Кроме того, Данилов добавил, что на саммите в Японии будут приниматься важные решения для Украины.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.
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