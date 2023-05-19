Там будут приниматься очень важные вещи – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие саммите G7, который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме, Япония. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на этом саммите "будут приниматься очень важные вещи" для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения несколько раз покидал Украину, в частности, это были визиты по нескольким странам Европы и путешествие в США. В этот раз украинский президент в первый с 24 февраля 2022 года посетит Японию, где пройдет саммит G7. Визит Зеленского подтвердил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, – в любой точке мира обязательно будет для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", – сказал в эфире телемарафона "Единые новости" Алексей Данилов.

Кроме того, Данилов добавил, что на саммите в Японии будут приниматься важные решения для Украины.

"Там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важной вещью для отстаивания интересов Украины", – сообщил Данилов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин дали согласие на начало африканской мирной инициативы, продвигаемой президентом ЮАР Сирилом Рамафосом.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.