Судья Вовк перенес заседание суда по делу Порошенко на первое июля

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

Сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева во главе с судьей Сергеем Вовком должен был избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Офис генпрокурора должен был просить об аресте с альтернативой в виде залога в 10 миллионов гривен.

Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.

Напомним, похороны отца Петра Порошенко пришлось перенести из-за суда, куда пятого президента Украины вызвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут в пятницу, 19 июня.

Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о "спекуляции на смерти".

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