Судья Вовк перенес заседание суда по делу Порошенко на первое июля

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Татьяна Веремеева
Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение вопроса об избрании меры
пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.
Сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева во главе с судьей Сергеем
Вовком должен был избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра
Порошенко. Офис генпрокурора должен был просить об аресте с альтернативой в
виде залога в 10 миллионов гривен.
Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство
Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы
ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре
открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.
Напомним, похороны
отца Петра Порошенко пришлось перенести из-за суда, куда пятого президента
Украины вызвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут
в пятницу, 19 июня.
Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести
суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о
"спекуляции на смерти".
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