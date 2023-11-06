Страсти накаляются: Кулеба с упреком обратился к Западу из-за поддержки Украины в войне

Несмотря на то, что Украина усиленно инвестирует в собственное производство оружия, ВСУ все еще очень сильно зависят от своевременных поставок западного вооружения. Но, если Запад не в состоянии выиграть войну против РФ, которая идет на территории Украины, то непонятно вообще, какую войну он способен выиграть. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр заявил, что поражение Украины не станет только поражением Киева, это станет поражением для всего цивилизованного мира.

"Если Запад не может выиграть эту войну, то какую он может выиграть? ... Если мы не выиграем эту войну, это будет большое поражение для всего мира, включая Германию", – заявил украинский топ-дипломат.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина отдает себе отчете и понимает, что может произойти впоследствии выборов в США и именно поэтому ускоренными темпами инвестирует в производство оружия.

По словам министра, многие недооценивают европейскую поддержку Украины, но сама Европа понемногу понимает, что стоит на кону.

Высказался Кулеба также о поддержке со стороны Германии. По словам главы МИД Украины, канцлер Германии Олаф Шольц очень многое делает для поддержки Украины, он не боится решений и действий Путина, но при этом от него до сих пор так и не прозвучало утверждение, что Украина в этой войне должны выйти победителем. Канцлер всегда говорит, что Украина не должна проиграть. По мнению министра, "есть большая разница между победой и непроигрышем".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.