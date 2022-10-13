Страны ООН не признали присоединение Россией украинских территорий

143 из 193 стран не признали присоединение Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и выразили поддержку территориальной целостности Украины в ходе голосования на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН). Это следует из итогов голосования.

Генассамблея ООН. Фото из открытых источников

Против соответствующей резолюции проголосовали пять стран. Помимо самой России, это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Еще 35 стран воздержались, среди них, в частности, Китай, Армения, Индия и Казахстан.

В тексте принятого документа говорится, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области частично находятся под временным контролем РФ, что произошло в результате агрессивных действий Москвы и в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Там отмечается, что принятые РФ "решения" о статусе этих территорий противоречат принципам Устава ООН.







Еще одной резолюцией Генассамблея осудила аннексию территорий. За нее проголосовали 137 стран, против — пять, воздержались — 27.





Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюции.





"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли!", — написал глава государства.





На принятие резолюций отреагировали и в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины. В ведомстве заявили, что в документе упоминается резолюция от 28 марта 2014 года. Таким образом, в ООН подтвердили, что агрессия РФ против Украины началась в 2014 году, а Крым и Севастополь также является территорией Украины.





Издание "Комментарии" сообщало о том, что РФ провела псевдореферендум на оккупированных территориях.









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