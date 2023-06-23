Страна-гигант поддержала территориальную целостность Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины, выразив глубокую обеспокоенность военным конфликтом и его "ужасными и трагическими гуманитарными последствиями". Оба политика "призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи Байдена и Моди в Вашингтоне. Об этом сообщают "Комментарии".

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"Лидеры подчеркнули серьезное и растущее воздействие войны на глобальную экономическую систему, в том числе на продовольственную, топливно-энергетическую безопасность и критически важные цепочки поставок. Они призвали активизировать усилия для смягчения последствий войны, особенно в развивающихся странах", — говорится в документе, передает DW.

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Отмечается, что Вашингтон и Нью-Дели "обязуются продолжать гуманитарную помощь народу Украины".

Выступая на совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Белом доме, Нарендра Моди также пообещал добиваться мира в Украине.

"С самого начала событий в Украине Индия сделала упор на урегулирование споров, диалог и дипломатию, — сказал он. — Мы полностью готовы внести любой посильный вклад в восстановление мира".

Нарендра Моди прибыл в США 20 июня с государственным визитом. В Нью-Йорке он посетил штаб-квартиру ООН, после чего отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Его визит имеет большой политическое значение, отмечает агентство AFP, поскольку Соединенные Штаты видят в Индии противовес Китаю и хотят подтолкнуть ее к разрыву отношений с Россией. Индия до сих пор воздерживалась от прямой критики войны России против Украины. При этом Нью-Дели укрепляет экономические связи с Москвой, в частности, увеличила закупки российской нефти.

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