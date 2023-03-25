Сторонника Путина наградили медалью "Заслуженный правозащитник"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, известный своими нарушениями прав человека, получил медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Кадиров підтримує Путіна

Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан". А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении. Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.

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Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и поддерживает Путина и его войну в Украине.

Напомним, что среди прочего он требовал от Путина "крови" и угрожал забрать Харьков и Одессу.

Тем временем, стало известно, стал ли Китай поставлять оружие РФ и кто объявит о начале украинского контрнаступления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к информационной тишине, приведя пример успешной харьковской контрнаступательной операции. Право на официальные заявления о возможном украинском контрнаступлении — его вероятных направлениях, начале и ходе — имеют только три человека в государстве. Это – Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны, говорит Маляр.

"У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем", — заявила среди прочего Анна Маляр.





