logo

BTC/USD

27556.17

ETH/USD

1747.74

LTC/USD

92.29

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Сторонника Путина наградили медалью "Заслуженный правозащитник"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сторонника Путина наградили медалью "Заслуженный правозащитник"

Глава Чечни известен нарушениями прав человека и поддержкой войны в Украине

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, известный своими нарушениями прав человека, получил медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Сторонника Путина наградили медалью "Заслуженный правозащитник"

Кадиров підтримує Путіна

Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан". А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении. Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и поддерживает Путина и его войну в Украине.

Напомним, что среди прочего он требовал от Путина "крови" и угрожал забрать Харьков и Одессу.

Тем временем, стало известно, стал ли Китай поставлять оружие РФ и кто объявит о начале украинского контрнаступления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала общество к информационной тишине, приведя пример успешной харьковской контрнаступательной операции. Право на официальные заявления о возможном украинском контрнаступлении — его вероятных направлениях, начале и ходе — имеют только три человека в государстве. Это – Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны, говорит Маляр.

"У нас один стратегический план — освободить все наши территории. А детали — это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация — это тоже оружие и мы им тоже воюем", — заявила среди прочего Анна Маляр.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!