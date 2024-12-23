Стало известно, зачем глава ЦРУ встречался с Зеленским: какую информацию передал

В Киев с рабочим визитом прибыл директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс, встретившийся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что этот визит стал последним для Бернса в должности главы ЦРУ, однако у него была важная миссия. Как допустил в эфире 24 канала экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, главная цель визита – передать ключевые месседжи от администрации президента США Джо Байдена.

Зеленский и Бернс

Как подчеркнул Маломуж, следует понимать, что глава ЦРУ не ездит, чтобы попрощаться с президентом. Такой визит обычно ставит конкретную цель: передать важную информацию и обсудить актуальные вопросы сотрудничества, добавил эксперт.

Маломуж предположил, что Бернс мог обсуждать с Зеленским вопрос о помощи Украине: в частности, военную поддержку, обеспечение оружием и техникой. Кроме того, возможно, во время встречи обсуждались возможные сценарии развития событий: с учетом информации ЦРУ о России и ее планах. Не исключено, говорит Маломуж, также обсуждались модели урегулирования ситуации: формирование общей позиции США и Украины на переходный период, а также координация с новой администрацией Белого дома.

Маломуж подчеркнул, что визит Бернса носил комплексный характер и был не только инициативой ЦРУ, но и действием от имени США.

"Это комплексный, глобальный и принципиально важный для переходного периода визит. В то же время, это не самостоятельный визит Бернса, который выступает не от ведомства, а от государства — Соединенных Штатов Америки. Он является конкретным посланником Байдена", — отметил Маломуж.

По словам генерала, в Киеве обсуждались оперативные аргументы по усилению давления на Россию, стратегические подходы к обороне, а также возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Бернс, вероятно, передал информацию о планах Кремля и угрозах России и будущих программах поддержки Украины. Также не исключено, что обсуждались оперативные меры, уже согласованные с новой администрацией США.

"Поскольку ЦРУ глубоко владеет ситуацией в России, оно знает о планах Кремля и часть этой информации была доведена до Украины", — подчеркнул эксперт.

Маломуж убежден, что информация, предоставленная ЦРУ, поможет Украине принять стратегически важные решения в оборонной и дипломатической сферах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин хочет прямых переговоров с США без участия Украины.



