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Стало известно, в какой стране встретятся делегации США и Украины

Встреча пройдет в Саудовской Аравии, где раньше встречались представители США и РФ

6 марта 2025, 20:33
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Марьян Ощановский

Представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии.

Стало известно, в какой стране встретятся делегации США и Украины

Украина и США договорились о встрече делегаций. Фото из открытых источников

Как сообщила ведущая и корреспондентка Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих, сообщила, что встреча в Эр-Рияде запланирована на следующую неделю.

По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как известно, встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков", — заявил Эммануэль Макрон. Французский лидер в очередной раз отметил возможность отправки европейских войск в Украину.



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Источник: https://x.com/JacquiHeinrich
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