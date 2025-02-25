За три года полномасштабной войны Европейский Союз выделил Украине помощи более чем на 135 млрд евро, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

ЕС продолжил помощь Украине. Фото из открытых источников

"По состоянию на сегодняшний день Европейский Союз предоставил Украине более 135 миллиардов евро, из которых около 66 миллиардов направлено на экономическую поддержку. Это беспрецедентные объемы помощи, которые подчеркивают стратегическое значение Украины для ЕС", – заявил Сергей Марченко.

Министр финансов отметил, что Европейский Союз является самым большим контрибьютором бюджетной поддержки Украины.

"На сегодняшний день эта помощь составляет 40% от всей помощи, которую мы получили. Она составляет 45 миллиардов евро", – сказал глава Минфина.

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать", — сказал он.