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Стало известно, сколько времени Зеленский общался с Трампом

Зеленский и Трамп встретились во Франции

7 декабря 2024, 20:03
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Марьян Ощановский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и избранного президентом США Дональда Трампа длилась 35 минут, сообщил спикер украинского президента Сергей Никифоров.

Стало известно, сколько времени Зеленский общался с Трампом

Зеленский встретился с Трампом. Фото из открытых источников

"Встреча завершилась. Она продолжалась около 35 минут", – рассказал Сергей Никифоров.

По словам представителя президента Украины, Зеленский, Макрон и Трамп встречались лицом к лицу. Он отметил, что в комнате больше никого не было.

После встречи президенты Украины, Франции и США не делали заявлений для медиа, добавил Сергей Никифоров.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером 7 декабря прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/12/7/7200178/
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