Министр иностранных дел Андрей Сибига в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое проходило накануне в Брюсселе, обратился с призывом к партнерам увеличить давление на Россию для принуждения ее к реальному миру. Как передает портал "Комментарии", заявление Сибиги приводит пресс-служба украинского МИД.

Заседание Совета Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Глава украинского внешнеполитического ведомства проинформировал, что Украина в течение марта сделала конкретные шаги к миру. Он отметил лидерство США в мирных усилиях и напомнил о безусловном согласии Украины на полное 30-дневное прекращение огня.

В то же время, по его словам, с российской стороны в ответ на это прозвучали лишь новые ультимативные требования и условия, что лишний раз подтверждает тот факт, что именно Россия является стороной, которая против мира и является единственным источником войны.

Андрей Сибига также проинформировал присутствующих о конкретных случаях нарушения Россией договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики.

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Также издание "Комментарии" сообщало – среди окружения президента США Дональда Трампа в Белом доме набирает популярности мнение, что президент США должен воздержаться от разговоров с хозяином Кремля по телефону, потому как тот продолжает откровенно рушить все планы американского лидера по прекращению огня в Украине. Об этом говорится в материале "NBC News".



