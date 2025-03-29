Стало известно, подпишет ли Украина новое соглашение о полезных ископаемых

Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в предложенном США варианте, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности.

США предложили новое соглашение об ископаемых. Фото из открытых источников

Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что проект соглашения, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в Financial Times, является подлинным. По словам чиновника, документ не содержит никаких гарантий безопасности и рассматривает всю поддержку США, предоставленную Украине во время войны, как долг.

Высокопоставленный чиновник сказал изданию, что проект вызывает серьезные беспокойства в Украине, поскольку переклассифицирует прошлые гранты США как ссуды, которые нужно вернуть.

По словам украинского чиновника, знакомого с переговорами, новое предложение может быть только первоначальным.

"Нет никаких шансов, что проект о полезных ископаемых будет подписан в таком варианте, в котором предложили Штаты. В чем смысл? Они могут согласиться на что-либо, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют дерзко, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции — чтобы потом уйти".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.