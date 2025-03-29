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Стало известно, подпишет ли Украина новое соглашение о полезных ископаемых

Киев не готов подписывать соглашение о ископаемых, которое предложили Штаты

сегодня, 00:02
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Марьян Ощановский

Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в предложенном США варианте, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности.

Стало известно, подпишет ли Украина новое соглашение о полезных ископаемых

США предложили новое соглашение об ископаемых. Фото из открытых источников

Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что проект соглашения, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в Financial Times, является подлинным. По словам чиновника, документ не содержит никаких гарантий безопасности и рассматривает всю поддержку США, предоставленную Украине во время войны, как долг.

Высокопоставленный чиновник сказал изданию, что проект вызывает серьезные беспокойства в Украине, поскольку переклассифицирует прошлые гранты США как ссуды, которые нужно вернуть.

По словам украинского чиновника, знакомого с переговорами, новое предложение может быть только первоначальным.

"Нет никаких шансов, что проект о полезных ископаемых будет подписан в таком варианте, в котором предложили Штаты. В чем смысл? Они могут согласиться на что-либо, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют дерзко, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции — чтобы потом уйти".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/03/28/ukraine-us-mineral-deal-russia-war/
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