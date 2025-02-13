Стало известно, обсуждал ли Путин с Трампом легитимность Зеленского

Российский правитель Владимир Путин не поднимал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом тему о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 13 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский "Интерфакс". Эту деталь разговора Трампа и Путина сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





По словам спикера Путина, " во время телефонного разговора президентов России и США правовой статус Владимира Зеленского не обсуждался".





Путин уже после того, как Трамп поставил ему ультиматум в январе 2025 года, завел старую песню про якобы "нелегитимность" Зеленского . Он считает, что, не проведя выборы в 2024 году, президент Украины якобы уже не полномочен подписывать документы о мире, которые станут результатом переговоров с РФ. В медиа обсуждалась также идея, что подписывать мир с Россией должна уже обновленная (после выборов президента и нового состава Рады) власть Украины.

Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля. Услышав журналистку, Трамп задумался и сказал, что "это интересный вопрос".



"Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это была плохая война, в которую не стоило вступать. И я думаю, что они должны заключить мир. Вот что я думаю", – ответил президент США.



Украину, таким образом, он не назвал равноправным участником переговоров о прекращении войны, которую она вынуждена вести. Израильский военный обозреватель Игаль Левин заявил, что субъектность в переговорах — красная черта в отношениях в США, которую Украина не должна позволить Трампу пересечь. А если не получится и Трамп продолжит организовывать переговоры без Украины — отказаться от посредничества США и сближаться с Европой.

Путин и Трамп не обсуждали статус Зеленского. Коллаж: "Комментарии"