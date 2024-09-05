Стало известно, на решении каких вопросов сосредоточится новый глава МИД Сибига

Андрей Сибига, которого и комитет иностранных дел и вся Верховная Рада сегодня утвердили и назначили министром иностранных дел – крутой профессионал, заявил нардеп Богдан Яременко.

Андрей Сибига

"Несмотря на серьезный внешний вид и облачность осанки его выступление на комитете было вдохновлено и полон энергии и новых идей, которые даже для меня стали приятной неожиданностью", — заявил нардеп.

Яременко утверждает, что Сибига с энтузиазмом говорил и о стратегических вещах, и мало известных вообще, как потребность изменить закон о международных договорах, о "ликвидации" всей договорной базы с РФ, Беларусью и СНГ одним правовым "ударом" (решением), потому что мы топчемся над этим ежедневно уже два с половиной года, и о введении в дипломатическом протоколе и церемониале украинских традиций и элементов

"Господин Сибига политически мотивированно и несправедливо критикуют за якобы запрет оформлять паспорта заграницей, зато у него много конкретных идей по улучшению консульского обслуживания за границей (там хорошая большая программа от цифровизации почти половины услуг, потому что увеличение количества консулов). Все это имеет шанс реализоваться и быть поддержанным в парламенте", – заявил Яременко.

При этом, по его словам, основным своим приоритетом в работе Сибига называет предоставление Украине оружия.

Известно, что Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность Министра иностранных дел Украины, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, за кандидатуру Сибиги проголосовали 258 народных депутатов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР уволила с должности главы МИД Дмитрия Кулебу.



