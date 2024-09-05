Стало известно, на решении каких вопросов сосредоточится новый глава МИД Сибига

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Ткачик Олеся
Андрей Сибига, которого и комитет иностранных дел и вся Верховная Рада сегодня утвердили и назначили министром иностранных дел – крутой профессионал, заявил нардеп Богдан Яременко.
Андрей Сибига
Яременко утверждает, что Сибига с энтузиазмом говорил и о стратегических вещах, и мало известных вообще, как потребность изменить закон о международных договорах, о "ликвидации" всей договорной базы с РФ, Беларусью и СНГ одним правовым "ударом" (решением), потому что мы топчемся над этим ежедневно уже два с половиной года, и о введении в дипломатическом протоколе и церемониале украинских традиций и элементов
При этом, по его словам, основным своим приоритетом в работе Сибига называет предоставление Украине оружия.
Известно, что Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность Министра иностранных дел Украины, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, за кандидатуру Сибиги проголосовали 258 народных депутатов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР уволила с должности главы МИД Дмитрия Кулебу.
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