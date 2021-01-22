Стало известно, когда состоится визит Байдена в Украину

46 президент США Джо Байден, который недавно официально вступил в должность может посетить Украину в 2021 году. Визит президента-демократа может состояться уже в августе, рассказал политолог Руслан Бортник в комментарии изданию Голос UA.

Джо Байден. Фото: REUTERS

По словам эксперта, украинская сторона очень активно работает над визитом Байдена в Киев.

Телефонный разговор между Байденом и Президентом Украины Владимиром Зеленским ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Бортник заявил, что визит Байдена может состояться в канун 30 годовщины независимости Украины (24 августа), он считает, что такой вариант развития событий довольно вероятен.

Политолог также отметил, что давать точные прогнозы пока рано, так все будет зависеть от внутренней ситуации в Соединённых Штатах и того, что происходит вокруг Украины.

Тем не менее шансы на визит Джо Байдена в Киев и его участие в саммите Крымской платформы, работа которой стартует в августе, вполне вероятна.

Бортник считает, что визит Байдена может, как перезагрузить отношения Украины и США, так и разрушить баланс политических сил в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Все будет зависеть от того, какие темы будут стоять на повестке дня и что будет обсуждаться.

Джо Байден был избран президентом США в конце 2020 года, он победил на общенациональном голосовании, после чего его поддержала коллегия выборщиков.

Байден набрал рекордное количество голосов избирателей в истории США. Также он стал самым пожилым президентом в истории страны, вступив в должность в возрасте 78 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп оставил Байдену письмо в Белом доме.

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