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Марьян Ощановский
Администрация Дональда Трампа настаивает на проведении выборов в Украине, потому что, вероятно, хочет усилить контроль за украинскими властями, считает политолог Андрей Городницкий.
Штаты настаивают на выборах. Фото из открытых источников
Он отметил, что новые американские власти готовы злоупотреблять политическими играми, несмотря на тяжелую войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглоли, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.
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