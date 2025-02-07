США требуют выборов: как Украине не поддаться на провокацию

Администрация Дональда Трампа настаивает на проведении выборов в Украине, потому что, вероятно, хочет усилить контроль за украинскими властями, считает политолог Андрей Городницкий.

Штаты настаивают на выборах. Фото из открытых источников

"Американцы намекают на выборы в Украине. Почему? Потому что хотят "легитимность", "демократию" и, пожалуй, немного контроля. Европейцы молчат, потому что понимают, что страна находится в состоянии войны. А республиканцы США вообще решили, что выборы – это новый критерий помощи", – отметил Андрей Городницкий.

Он отметил, что новые американские власти готовы злоупотреблять политическими играми, несмотря на тяжелую войну в Украине.

"Что ж, классика жанра: война войной, а политические игры никто не отменял", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглоли, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.