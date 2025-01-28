США предлагают мир до 9 мая: что должно насторожить украинцев

В США совершенно не придают значения дате 9 мая — ее, как исторического дня, просто нет в американском календаре. Поэтому никаких "планов мира к 9 мая", исходящих из Вашингтона, быть не может априори. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Маркарова пояснила, почему планы "мира к 9 мая" не могут исходить из Вашингтона. Фото: Офис президента

"За последние дни многие люди спрашивали меня приватно, есть ли какая-то правда в так называемом конкретном плане за 100 дней... При этом для меня очевидно было, что это вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то к 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще", — написала посол.

Дипломат отметила, что даже 8 мая для Штатов не настолько значительный день, как для Европы. Она привела пример, что в День памяти и примирения она – единственный посол, который приходит с командой все четыре года своей работы послом в США служения возлагать венок к мемориалу Второй мировой войны и выступать.

"В прошлом году присоединился посол Франции, потому что была круглая дата – DDay (80-я годовщина со дня высадки войск в Нормандии, с участием США), а перед тем три года была только Украина. Поэтому, как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают до 9 мая", можете смело включать критическое мышление", – убеждена Маркарова.

Она добавила, что удивлена, насколько легко на 10-м году российской войны пропаганда РФ вбрасывает свои провокации в украинское информационное пространство.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.