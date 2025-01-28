США предлагают мир до 9 мая: что должно насторожить украинцев

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Николай Лисицын
В США совершенно не придают значения дате 9 мая — ее, как исторического дня, просто нет в американском календаре. Поэтому никаких "планов мира к 9 мая", исходящих из Вашингтона, быть не может априори. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.
Маркарова пояснила, почему планы "мира к 9 мая" не могут исходить из Вашингтона. Фото: Офис президента
"За последние дни многие люди спрашивали меня приватно, есть ли какая-то правда в так называемом конкретном плане за 100 дней... При этом для меня очевидно было, что это вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то к 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще", — написала посол.
Дипломат отметила, что даже 8 мая для Штатов не настолько значительный день, как для Европы. Она привела пример, что в День памяти и примирения она – единственный посол, который приходит с командой все четыре года своей работы послом в США служения возлагать венок к мемориалу Второй мировой войны и выступать.
"В прошлом году присоединился посол Франции, потому что была круглая дата – DDay (80-я годовщина со дня высадки войск в Нормандии, с участием США), а перед тем три года была только Украина. Поэтому, как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают до 9 мая", можете смело включать критическое мышление", – убеждена Маркарова.
Она добавила, что удивлена, насколько легко на 10-м году российской войны пропаганда РФ вбрасывает свои провокации в украинское информационное пространство.
Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.
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