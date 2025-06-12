США поздравили РФ с Днем России: реакция МИД Украины

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Slava Kot
Госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России от имени "американского народа". На эти заявления отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который отметил, что такие публичные приветствия в сторону страны-агрессорки "неприятно" было читать.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Во время беседы с журналистами на полях министерской встречи в формате "Веймар+" в Риме Андрей Сибига прокомментировал приветствие некоторых стран к российскому народу с Днем России.
По словам главы украинского МИД, не должно быть никакого вознаграждения России, ведущей войну против Украины.
Напомним, что 12 июня государственный секретарь США Марк Рубио от имени американского народа поздравил российский народ с Днем России. В своем заявлении американский политик выразил "преданную поддержку российскому народу", который, по его словам, "продолжает строить свои стремления к лучшему будущему". Также Рубио заявил, что США надеются на достижение крепкого мира между Украиной и Россией который позволит Соединенным Штатам выгоднее взаимодействовать с РФ.
Кроме США, РФ с Днем России приветствовали также Армения, Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и другие страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы "поздравили" россиян с Днем России через рекордные потери на войне.
Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на падение пассажирского самолета в Индии.
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