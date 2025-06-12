США поздравили РФ с Днем России: реакция МИД Украины

Госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России от имени "американского народа". На эти заявления отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который отметил, что такие публичные приветствия в сторону страны-агрессорки "неприятно" было читать.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Во время беседы с журналистами на полях министерской встречи в формате "Веймар+" в Риме Андрей Сибига прокомментировал приветствие некоторых стран к российскому народу с Днем России.

"Мне, как министру воюющей страны сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора. Публично приветствовавшие Россию с национальным праздником. Приветствовали страну-агрессора", — сказал Сибига.

По словам главы украинского МИД, не должно быть никакого вознаграждения России, ведущей войну против Украины.

"И у меня есть моральное право это озвучивать", — добавил Сибига.

Напомним, что 12 июня государственный секретарь США Марк Рубио от имени американского народа поздравил российский народ с Днем России. В своем заявлении американский политик выразил "преданную поддержку российскому народу", который, по его словам, "продолжает строить свои стремления к лучшему будущему". Также Рубио заявил, что США надеются на достижение крепкого мира между Украиной и Россией который позволит Соединенным Штатам выгоднее взаимодействовать с РФ.

Кроме США, РФ с Днем России приветствовали также Армения, Иран, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы "поздравили" россиян с Днем России через рекордные потери на войне.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на падение пассажирского самолета в Индии.