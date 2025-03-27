США направили Украине новое соглашение о полезных ископаемых: в ВР раскрыли детали и назвали документ "ужасом"



















Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что получил соглашение о полезных ископаемых, которое предложили США для Украины. По его словам, документ предусматривает полное право вето со стороны США в принятии решений, а также прибыль для американцев и выплату Украиной помощи, предоставленную с 2022 года Соединенными Штатами.

США направили новое соглашение о полезных ископаемых

Ярослав Железняк заявил, что получил документ на 58 страниц, датированный 23 марта. По его словам, это новый проект соглашения, который был направлен американской стороной.

"Сразу говорю это не финальный документ. И я надеюсь украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст который я видел это прям УЖАС. Все 18 разделов… Это уже не рамочный меморандум о намерениях (который был до скандальной встречи в Овальном кабинете). Это прямая и очень четкая сделка. И она не в нашу сторону", — заметил депутат.

Железняк указал на ключевые пункты в соглашении о полезных ископаемых, которое предложили США:

— Управление 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето.

— Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые, и существующие. По всей территории Украины.

— Речь о добыче и государственными и частными кампаниями.

— Деньги конвертируются сразу в валюту. Деньги фонда выводятся за границу. Если вдруг по причине нашей стороны что-то не дошло – доплачиваем.

— Вклад США – уже оказанная нам помощь с 2022 года. Они могут по своему решению получать прибыль. А получают они "роялти" из Фонда первые (а затем Украину) 4%.

— Бессрочно действует сделка.

— Изменения только с разрешения американцев могут быть изменены или прекращены.

— Права "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

— Ничего о гарантиях безопасности. Даже намеки.

В итоге Железняк отметил, что документ может быть изменен и добавил, что " не представляет, как это может быть ратифицировано Парламентом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция хочет украинские ископаемые, а переговоры продолжаются уже несколько месяцев.

Также "Комментарии" писали, что США поставили на паузу соглашение о полезных ископаемых.