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США могут выйти из переговоров: кто заменит американцев

Новым посредником может стать Китай

8 мая 2025, 23:12
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Марьян Ощановский

Место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

США могут выйти из переговоров: кто заменит американцев

США могут покинуть переговоры. Фото из открытых источников

"Польша желает США удачи в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, поддерживающая каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая, как никто другой, имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования", – заявил Радослав Сикорский.

Как известно, администрация Дональда Трампа взяла курс на посредничество между Россией и Украиной для завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/8/7211199/
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