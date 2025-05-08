США могут выйти из переговоров: кто заменит американцев

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
США могут покинуть переговоры. Фото из открытых источников
Как известно, администрация Дональда Трампа взяла курс на посредничество между Россией и Украиной для завершения развязанной РФ полномасштабной войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.
Новости