kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11194.87

ETH/USD

323.71

LTC/USD

55.84

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика США и Россия достигли соглашения по украинскому вопросу, - СМИ Польши
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Россия достигли соглашения по украинскому вопросу, - СМИ Польши

Польское издание пишет, что американские дипломаты допустили удивительную ошибку, не удостоверившись в отсутствии скрытых устройств снятия информации, поселили сотрудников посольства в жилищном кооперативе Медведчука

сегодня, 16:47
Автор:

Елена Волкова
США и Россия достигли соглашения по украинскому вопросу, - СМИ Польши

Сотрудники посольства США в Украине проживают в жилищном кооперативе “Диамант”, который расположен в городе Киеве на бульваре Шевченко, 27б и принадлежит семье украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом пишет на своем сайте польское издание Warsaw Point

При этом, польское издание отмечает, что американские дипломаты допустили удивительную ошибку, когда, не проведя должного и обстоятельного расследования, не проверив помещения и не удостоверившись в отсутствии скрытых устройств снятия информации, поселили сотрудников посольства в жилищном кооперативе Медведчука.

"В Украине все прекрасно знают, что Виктор Медведчук - лицо, имеющее непосредственный доступ к президенту Российской Федерации - Владимиру Путину, а потому обладающему неограниченные возможностями и полномочиями в Украине", - пишет Warsaw Point. 

Издание отмечает, что халатность американских дипломатов выглядит странно: "Никакие попытки спецслужб получить информацию не увенчаются успехом, если “носитель информации” не проявит халатности. Что собственно и сделали в Украине сотрудники безопасности посольства США".

Они не просто проигнорировали проверку помещений ЖК “Диамант” в городе Киеве, где сегодня живут сотрудники посольства, но и не стали проверять бенефициаров – владельцев дома, в который заселили сотрудников, способных так или иначе вынести ценную для российской разведки информацию.

"Если вы думаете, что данный факт является надуманным и факт владения Медведчуком дома, в котором живут послы и персонал посольства США, не несет ни угрозы, ни опасности, то вы глубоко ошибаетесь. Причина, по которой нам стала известна данная информация, как раз-таки и является результатом тщательной проверки всех возможных уязвимостей и угроз со стороны представителей службы безопасности посольства одной из Европейских стран. В поиске жилых помещений для сотрудников посольства, они проводили штатную проверку документов по одному из предложений, когда и выявили данный факт. Для них он стал причиной однозначного отказа. Когда же они узнали, что для сотрудников отдела безопасности посольства США это не стало причиной отказа, их удивлению не было предела. Это преступная халатность, цену которой мы уже не узнаем. Так как невозможно просчитать сколько и когда информации было добыто благодаря столь простому и изящному решению", - говорится в статье.

Журналисты уточняют, что и сегодня сотрудники американского посольства проживают в апартаментах, принадлежащих Виктору Медведчуку, что наводит на мысль, что по украинскому вопросу американцы и русские уже "давно достигли во всем соглашения и обмениваются всей информацией открыто". 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал украинские власти достичь соглашения с Россией по Донбассу. Кроме того, администрация Трампа пытается наладить доверительные отношения с Москвой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!