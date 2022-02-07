США и ЕС должны помочь Украине повысить энергетическую безопасность: что думают эксперты

В рамках Энергетического совета ЕС-США, который состоится в понедельник в Вашингтоне, намерены обсудить пути укрепления трансатлантической энергетической безопасности, повышения энергетической устойчивости Украины и недопущения использования энергии в качестве геополитического оружия. Об этом говорится в блоге Высокого представителя ЕС Жозеп Борреля, который был обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

США и ЕС должны помочь Украине повысить энергетическую безопасность - фото из открытых источников

Какую реальную помощь Украине в рамках укрепления энергобезопасности мог бы оказать Запад? Оказывает ли? Что сама украинская власть может (должна) делать в этом ракурсе? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Если бы ЕС действительно беспокоился об энергетической безопасности Украины, он бы оказал реальную финансовую и технологическую помощь в реконструкции и модернизации всех сетей инфраструктурного обеспечения энергоносителями украинских потребителей

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что мы видим вершину некомпетентности европейских чиновников в условиях нарастающей конфронтации между Западом и РФ.

"Боррель пишет об отрицании "попытки использовать поставки энергии как оружие и как рычаг геополитического влияния". А чем тогда на сегодняшний день занимаются США и ЕС, вводя санкции против энергокомпаний РФ в пользу поставок собственных энергоресурсов? Ведь они говорят о гипотетической возможности остановки поставок газа в Украину и в ЕС, при этом вполне реально увеличивая поставки сжиженного газа из США. Или активно прессингуют в вопросах отказа от российских ядерных технологий в пользу американских или китайских. Не это ли является элементом геополитического влияния на потенциальных потребителей таких технологий? Ведь в основе политического доминирования всегда лежит экономический фактор", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, не выдерживает критики и тезис о том, что "недавнее совместное заявление ЕС-США по энергетической безопасности уже заложило основы для устойчивости против ценовых шоков в будущем и против геополитического напряжения вокруг трансатлантической энергетической безопасности".

Валентин Землянский поясняет:

"Мне это напоминает заявление участников Майдана 2014 года, которые вышли "постоять за светлое будущее". За светлое будущее не стоят. Для улучшения экономической ситуации, увеличения уровня благосостояния граждан необходимо работать, закладывать экономический и ресурсный фундамент. Так же и с заявлением Борреля. Заявления самого высокого уровня не заменят инвестиций в сектор нефтегазодобычи, не помогут развитию инновационных технологий в сфере энергетики и не стабилизируют структурные проблемы в топливно-энергетическом комплексе Европы, вызванные бездумной политикой и скоропалительными решениями в рамках политики "зеленого перехода". Соответственно, ни США, ни ЕС не обладают необходимым инструментарием для обеспечения энергетической безопасности стран Восточной Европы (включая Украину) и Балкан".

В отношении Украины Боррель говорит о том, что наша страна "сегодня уже является лучше подготовленной к любому конфликту", отмечает эксперт.

"Простите, но что имеет в виду высокий представитель ЕС? Украина на 85% зависит от импортных поставок нефтепродуктов, половина из которых приходится на РФ и Беларусь, – акцентирует Валентин Землянский. – Отсутствие прямых контрактов на газ обрекает нашу страну на закупку импортного газа по спотовым ценам. Тогда как ни одна страна в мире не работает по таким контрактам на 100%. Доля спотового рынка в европейских сделках составляет порядка 10%, а на азиатских рынках не превышает 25%. Весь остальной объем поставляется по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости корзины нефтепродуктов".

Более того, продолжает эксперт, возможная остановка транзита, которой пугают Украину западные и отечественный политики, означает реальную угрозу поставкам газа непосредственно украинским потребителям. Ведь украинская ГТС и отходящие от нее распределительный газовые сети создавались как единая система еще во времена СССР. И за 30 лет ситуация не изменилась. Даже скорее усугубилась, поскольку система снабжения газом ориентировалась на наличие ресурса в магистральной сети.

"Европа продолжает цинично манипулировать Украиной в своих сугубо личных политических и коммерческих интересах, – уверен Валентин Землянский. – Если бы Евросоюз действительно беспокоился об энергетической безопасности Украины, он бы оказал реальную финансовую и технологическую помощь в реконструкции и модернизации всех сетей инфраструктурного обеспечения энергоносителями украинских потребителей. Пока же, как и все предыдущие годы, мы видим только громкие политические заявления, где Украина рассматривается сугубо как инструмент геополитического противостояния между ведущими мировыми державами".

Кооперация и взаимное сочетание усилий по энергобезопасности между Украиной и зарубежными партнерами возможна по ряду важных позиций

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский уверен: кооперация и взаимное сочетание усилий по энергобезопасности между Украиной и зарубежными партнерами возможна по ряду важных позиций. При этом используя наиболее сильные стороны каждой из стран.

"Во-первых, речь может идти об использовании западными партнерами украинских подземных хранилищ природного газа. Не даром мы уже выступили с предложением, чтобы в этих ПХГ могли храниться стратегические резервы природного газа для Евросоюза. Это тем более эффективно, что практически в любую страну Европы можно подать газ из украинских ПХГ", – поясняет Леонид Униговский.

По его словам, это – конкретное, определяющее предложение со стороны Украины для общего движения в сторону повышения энергетической безопасности.

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – я считаю разумным микс между долгосрочным контрактами и закупками энергоресурсов на спотовых рынках. Я не говорю о закупках у России. К примеру, можно закупать в Норвегии, в Катаре, в ряде других стране, где есть фирмы, имеющие достаточно большие энергетические ресурсы. И с которыми надо завязывать долгосрочные отношения".

С этим, кстати, подчеркивает Леонид Униговский, связано и предложение Борреля о том, что нужна долгосрочная работа по всей цепочке поставки энергоресурсов. Это говорит о том, что, к примеру, Украина может вкладывать деньги в мощности по сжижению газа. Заключать долгосрочные контракты с фирмами, работающими на терминалах по сжижению. То есть, вся энергетическая цепочка, начиная от момента добычи энергоресурсов – и заканчивая их потреблением.

"В-третьих, следует заниматься расширением системы хранения возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Без чего нельзя говорить о стабильном использовании ВИЭ, – считает Леонид Униговский. – К примеру, получили в результат энергии ветра или солнца электроэнергию – и надо ее хранить. Возможности для этого есть, станции хранения такой энергии есть, но в незначительном объеме. Если их станет больше, это позволит сглаживать пики. Потому что есть ветер или солнце – есть электроэнергия, нет их – ее тоже нет. И этот момент несколько нивелирует возможности ВИЭ".

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