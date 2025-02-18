США хотят выкачать из Украины все ресурсы: как избежать худшего сценария

У Украины не так много инструментов для торгов с США, а потому передача месторождений полезных ископаемых в обмен на помощь – не самый плохой вариант, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

США требуют передать металлы. Фото из открытых источников

В то же время, считает офицер ВСУ, Украина должна выторговать у Штатов выгодное соглашение, предусматривающее передачу ресурсов.

"Очевидно, что у нас не так много инструментов для торгов. Это действительно довольно грустно, но исходить нужно из сложившейся ситуации. Поэтому не очень поддерживаю категорические возражения на заключение любых соглашений по поводу полезных ископаемых. Однако учитывая появившуюся в медиа информацию о предложенных США условиях договора, договор таки рассчитан на "туземцев", чтобы все вычистить, не предоставив никаких реальных гарантий. Нам обязательно нужно сформировать правильную цену и условия использования этих ресурсов. Важно не отдать полезные ископаемые как сырье за очередные декларации", – отметил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.