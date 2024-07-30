США готовятся усилить защиту Украины: в ВР рассказали хорошие новости

Как сообщил народный депутат Егор Чернев, для существенного усиления защиты Украины от зимних ракетных обстрелов со стороны России США готовят нам большой пакет помощи. По его словам, об этом на встрече в Вашингтоне рассказал конгрессмен-демократ из Комитета разведки Jason Crow.

Помощь от США

Поэтому, добавил нардеп, уже в ближайшее время Украина ожидает новые системы ПРО и ПВО от американских партнеров.

"Мы все знаем, как они нам нужны", — отметил политик в Фейсбуке.

В комментарии к сообщению он добавил, что, к сожалению, американцы не дают Украине "томагавки".

"ПВО – это не единственный вариант защиты и противодействия, но это то, что мы сейчас можем получить от партнеров. Другие задачи выполняются собственными средствами", – подчеркнул Чернев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально вчера Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи для Украины на 200 млн. долларов. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Известно, что помощь будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin. Министерство обороны США также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств ПВО, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей. Объем этого пособия составляет 1,5 миллиарда долларов. Как подчеркнул Кирби, с апреля президент Джо Байден уже подписал девять пакетов безопасности, американские военные силы круглосуточно работают, чтобы как можно быстрее доставить это оружие и оборудование в Украину.

Напомним, во время выделения одного из пакетов помощи Байден подчеркнул , что США будут на стороне Украины.



