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Клименко Елена
Президент Владимир Зеленский заявил, что США пытаются удовлетворить требования Путина с целью достижения скорейшего успеха в переговорах, но прекращение огня не является настоящим достижением. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD1 18 февраля.
США и Россия. Фото: 24 Канал
"Проблема в том, что США сегодня делают заявления, которые приятны Путину. Я считаю, что цель этого — угодить ему, чтобы получить быстрый результат. Но остановка огня не является победой", — подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что Украина никогда не откажется от своих территорий с юридической точки зрения.
В том же интервью он предостерег, что прекращение войны может привести к ситуации, похожей на произошедшую в Афганистане в 2021 году.
Напомним, недавно в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, завершились переговоры между американской и российской делегациями.
Среди представителей США были госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Россию на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и главный советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
17 февраля Зеленский встретился в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Одной из ключевых тем были переговоры о возвращении украинцев из российского плена, а также подписание важного экономического соглашения, способствующего либерализации доступа украинских товаров к рынку ОАЭ.
Портал "Комментарии" писал, что любой результат любых переговоров между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом станет доказательством подконтрольности России Соединенным Штатам. Выяснится, что ни одного "встания с колен" при Путине не произошло. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство.
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