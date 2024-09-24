"Список желаний": западные чиновники оценили мирный план Зеленского

В плане победы президента Украины Владимира Зеленского нет значительных сюрпризов и он не кардинально изменил ситуацию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников, ознакомленных с документом.

Визит Владимира Зеленского в США (фото из открытых источников)

Западные официальные лица пытаются снизить ожидания плана завершения войны, который Зеленский должен представить на этой неделе в Нью-Йорке. Они отмечают, что в нем не предусматривается прорыв в урегулировании конфликта с Россией. Оценка плана подчеркивает пессимистические настроения среди союзников, потому что война продолжается уже третий год. В то же время, растут опасения относительно возможного изменения поддержки Украины в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США после выборов.

"Отрицательная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется на должность после выборов только через шесть недель", — говорится в статье.



Западные чиновники предполагают, что может прийти время для нового раунда переговоров с Владимиром Путиным — непосредственно с Зеленским или через другие страны. Также начинает возникать обеспокоенность по поводу безопасности самих западных стран из-за продолжения Россией производства оружия, которое может быть использовано за пределами Украины.

"Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может использоваться за пределами Украины"



Пока нет признаков того, что Кремль планирует отступить, хотя обсуждаются возможные контакты с Путиным перед саммитом Группы 20 в Бразилии, запланированным на ноябрь. Западные лидеры не изъявляют желания удовлетворить все требования Украины по предоставлению более современного оружия. К примеру, США пытаются снизить надежду Киева на одобрение использования ракет большой дальности для ударов по целям на российской территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил, прописаны ли в плане победы переговоры с РФ