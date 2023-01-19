Спецтрибунал для России: Знаковое решение Европарламента

Европарламент "Подчеркивает неотложную необходимость (...) создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенное политическим и военным руководством РФ" — говорится в резолюции, пишут "Комментарии".



Спецтрибунал для России

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил это важное решение: "Именно преступление агрессии было первопричиной всех варварств, которые совершила РФ. И я уверен, что не только для Украины, но и мира важно, чтобы высшее военное и политическое руководство России понесло ответственность за все преступления, за весь террор, совершенный на украинской земле".

Глава украинского Парламента выразил надежду, что сегодняшнее решение Европарламента поддержат государства-члены ЕС. Ведь Россия – страна-террориста. И РФ не удастся избежать наказания и приговора, как всем идеологам этой ужасной войны.

"Путину и компании светит только место на скамье подсудимых спецтрибунала! Лично я стараюсь увидеть там также все руководство и членов госдумы РФ и совета федерации, которые давили кнопки "за", освящая своими голосованиями преступное нападение на Украину и попытки аннексии украинских территорий ", — прокомментировала событие с заместителем Председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк.

По ее убеждению, эта резолюция станет реальным толчком для создания такого трибунала международным сообществом. Украина уже наработала конкретные предложения и механизмы и готова предметно обсуждать организацию работы спецтрибунала с партнерами и союзниками.

Сильным решением для нас и еще одной плохой новостью для государства-оккупанта назвал резолюцию руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

" Украина получит все необходимое для победы – оружие, финансовую, политическую и юридическую поддержку. Россия проиграет и понесет ответственность за Бучу, Мариуполь, Днепр, Харьков, Донбасс и Крым. Мы увидим в зале суда всех, кто отдавал приказы и выполнял их ", – сказал Арахамия.

Как писали ранее "Комментарии", 15 декабря, в четверг, депутаты Европарламента приняли важную резолюцию, где признали Голодомор в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом против нашего народа.

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