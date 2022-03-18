Спасет ли Китай Россию от мощных экономических санкций Запада: эксперты озвучили прогнозы

18 марта в формате видеосвязи Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры на фоне русско-украинской войны. Китайский лидер заверил Байдена, что никто не заинтересован в русско-украинской войне. Тем не менее, американские СМИ утверждают, что Россия просит у Китая не только военную, но и экономическую помощь, ведь мощные пакеты санкций от стран Запада с каждым днем ​​все больше истощают финансовую систему РФ. "Комментарии" узнали у экспертов прогнозы относительно того, предоставит ли Китай России экономическую поддержку и поможет ли это выстоять российской экономике.

Санкции против России - фото из открытых источников

Политический консультант, политтехнолог, кандидат политических наук Ярослав Телешун отметил, что эффективность экономических санкций Запада сохранится, даже если Китай предоставит финансовую помощь.

"Никоим образом Китай не способен в полной мере закрыть все пробелы в финансовой и экономической системе РФ после санкций. Да и назвать это "поддержкой" тоже вряд ли можно. Китай преследует свои собственные интересы и оказывая ту или иную финансовую, материально-техническую помощь превращает РФ в "младшего" партнера зависимого от КНР. Ведь как ни парадоксально, слабая Россия устраивает как и ее оппонентов, так и союзников", — заявляет эксперт.

Также Ярослав Телешун подчеркнул, что мы говорим не о войне России против Украины, а именно о войне между влиятельными мировыми игроками. И именно это будет держать Китай на определенном расстоянии от РФ. Китай понимает, что если поддержит Россию, то сам может оказаться под санкциями.

"Торговое обращение Китая с РФ почти в $150 млрд никоим образом не может конкурировать с таким оборотом с ЕС (почти в $600 млрд) и США (несколько больше чем в $550 млрд). И при этих условиях для КНР выгоднее сохранить дружеские отношения с США и ЕС, чем с РФ", — подчеркнул политолог.

Политолог Дмитрий Воронков отметил, что Китай имеет свои интересы и точно не будет оказывать ни экономическую, ни политическую помощь России.

"Китай скорее всего будет действовать в тех рамках, которые будут соответствовать его стратегии экономического поглощения России. Я думаю, Китаю интересно в каком-то смысле поддерживать вторжение России, потому что с каждым днем ​​Россия все слабее и слабее, но при этом так, чтобы Украина могла дальше сопротивляться. То есть на измор экономики России. Мы уже знаем, что Китай хочет увеличить свою долю акций в "Газпроме" и в ряде других предприятий, которые уже упали в цене. Таким образом Китай сможет дешево покупать и больше продавать. Китаю будет больший экспорт, чем импорт", – отметил эксперт.

По мнению Дмитрия Воронкова, Россия потеряла роль великого игрока на международной арене. Политолог убежден, что от Китая России не стоит ждать помощи – в любом случае она будет на том уровне, который допускает Китай в своих планах.

"Китай хочет иметь какие-то преференции для себя, но при этом так, чтобы российская экономика не поднималась с колен, а наоборот становилась доступнее и дешевле для Пекина", — добавил эксперт.

Политолог, общественный деятель, журналист в Независимом медиа-профсоюзе Украины Василий Кочан считает, что Китай не захочет оказывать экономическую или любую другую поддержку России, ведь помогать РФ — это помогать террористам. По мнению эксперта, даже в том случае, если Китай поможет РФ, санкции все равно сохранят свою эффективность, ведь с каждым днем ​​они только усугубляются.

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