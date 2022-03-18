Спасет ли Китай Россию от мощных экономических санкций Запада: эксперты озвучили прогнозы

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Карина Ожерельева
18 марта в формате видеосвязи Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры на фоне русско-украинской войны. Китайский лидер заверил Байдена, что никто не заинтересован в русско-украинской войне. Тем не менее, американские СМИ утверждают, что Россия просит у Китая не только военную, но и экономическую помощь, ведь мощные пакеты санкций от стран Запада с каждым днем все больше истощают финансовую систему РФ. "Комментарии" узнали у экспертов прогнозы относительно того, предоставит ли Китай России экономическую поддержку и поможет ли это выстоять российской экономике.
Санкции против России - фото из открытых источников
Политический консультант, политтехнолог, кандидат политических наук Ярослав Телешун отметил, что эффективность экономических санкций Запада сохранится, даже если Китай предоставит финансовую помощь.
Также Ярослав Телешун подчеркнул, что мы говорим не о войне России против Украины, а именно о войне между влиятельными мировыми игроками. И именно это будет держать Китай на определенном расстоянии от РФ. Китай понимает, что если поддержит Россию, то сам может оказаться под санкциями.
Политолог Дмитрий Воронков отметил, что Китай имеет свои интересы и точно не будет оказывать ни экономическую, ни политическую помощь России.
По мнению Дмитрия Воронкова, Россия потеряла роль великого игрока на международной арене. Политолог убежден, что от Китая России не стоит ждать помощи – в любом случае она будет на том уровне, который допускает Китай в своих планах.
Политолог, общественный деятель, журналист в Независимом медиа-профсоюзе Украины Василий Кочан считает, что Китай не захочет оказывать экономическую или любую другую поддержку России, ведь помогать РФ — это помогать террористам. По мнению эксперта, даже в том случае, если Китай поможет РФ, санкции все равно сохранят свою эффективность, ведь с каждым днем они только усугубляются.
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